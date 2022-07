Los fans del Real Madrid encuentran una nueva celebración perfecta para FIFA 23

Load More

Para los que no lo sepan, la imagen de Alaba se produjo después de que Karim Benzema marcara un triplete en 18 minutos contra el París Saint-Germain, para ganar el partido en la Champions League.

Llega a través de un post en el subreddit de FIFA , donde el usuario ‘rocket717_’ dijo: “No compraré FIFA 23 si no se garantiza esta celebración”.

Con el lanzamiento de FIFA 23 en el horizonte , EA aún no ha anunciado cómo cambiará la selección de celebraciones este año. Pues bien, un aficionado tiene un añadido ideal.

Aunque algunos prefieren desactivar la celebración de los goles para que los partidos sigan fluyendo, otros no pueden evitar disfrutar de las animaciones cuando el balón hace temblar la red.

En los partidos de fútbol, nada capta mejor la emoción de un gol monumental que los propios jugadores celebrando en el campo, y la serie de videojuegos FIFA no es una excepción.

Un aficionado del Real Madrid puede haber encontrado la celebración futbolística perfecta justo a tiempo para FIFA 23, y dice que si EA SPORTS no la añade “no comprará” el juego.

by Francisco García