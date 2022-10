Ones to Watch de FIFA 23: Todas las actualizaciones confirmadas de OTW

Las cartas de FIFA 23 Ones to Watch están en la naturaleza, y los jugadores querrán estar al día sobre quién está a punto de ser actualizado. Hemos elaborado un seguimiento de los OTW de FIFA 23 para ayudarte a estar al día sobre el rendimiento de cada carta.

La temporada de FIFA 23 Ultimate Team ha comenzado con fuerza con la promoción Ones to Watch, lanzando cartas especiales que pueden aumentar su valoración de forma espectacular a lo largo del año.

Hasta ahora se han lanzado 19 cartas OTW, por lo que puede ser difícil seguir la pista de las cartas Ones to Watch que están en camino de recibir una mejora.

Pero no te preocupes, ya que hemos elaborado un seguimiento de los “Ones to Watch” de FIFA 23 que muestra la evolución de cada uno de los jugadores del OTW.

Medias actuales de FIFA 23 Ones to Watch

La alineación de cartas OTW de FIFA 23 comenzó con puntuaciones respetables, pero su valor proviene de su potencial para aumentar hasta 99 OVR en función de su rendimiento en los partidos de la vida real.

Consulta las puntuaciones actuales de todos los jugadores de FIFA 23 Ones to Watch:

Jugador Media Base ¿Mejora TOTW? Victorias Mejora World Cup Media Actual Robert Lewandowski 91 No 2/8 N/A 91 Sadio Mane 89 No 1/8 N/A 89 Erling Haaland 88 Si 2/8 N/A 88 > 89 Antonio Rudiger 87 No 1/8 N/A 87 Paulo Dybala 86 No 2/8 N/A 86 Raheem Sterling 86 No 2/8 N/A 86 Matthijs de Ligt 84 No 1/8 N/A 85 Franck Yannick Kessie 84 No 2/8 N/A 84 Angel Di Maria 84 No 1/8 N/A 84 Gabriel Jesus 83 No 2/8 N/A 83 Aurelien Tchouameni 82 No 1/8 N/A 82 Darwin Nunez 82 No 0/8 N/A 82 Anthony 82 No 1/8 N/A 82 Nico Schlotterbeck 82 No 0/8 N/A 82 Corentin Tolisso 81 No 0/8 N/A 81 Richarlison 81 No 1/8 N/A 81 Steven Bergwijn 80 No 1/8 N/A 80 Renato Sanches 80 No 1/8 N/A 80 Sergino Dest 77 No 2/8 N/A 77 Tyler Adams 76 No 0/8 N/A 76

¿Cómo funcionan las mejoras de FIFA 23 Ones to Watch?

Cada jugador de FIFA 23 Ones to Watch puede ser mejorado de tres maneras diferentes, lo que significa que hay muchas oportunidades para que sus calificaciones aumenten. Cada vez que un jugador de OTW recibe un Team of the Week, su carta se actualizará automáticamente para igualar las estadísticas de su mejor forma.

También pueden aumentar si el jugador representado en la carta cumple ciertos criterios en la temporada nacional y durante el Mundial de la FIFA 2022. Los jugadores de la OTW recibirán un aumento de +1 en su valoración si

Su club gana tres de los ocho partidos de liga después del 30 de septiembre.

Su país gana un partido en el Mundial.

Las cartas de los Ones to Watch de FIFA 23 tienen más posibilidades de mejorar que nunca, así que no te sorprendas si ves que su valor en el mercado se dispara a medida que se desarrolla la temporada.