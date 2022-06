Cómo conseguir la skin gratis de Comandante Macake Fortnite x Fall Guys

Load More

Del mismo modo, tenemos que asegurarnos de que tenemos la misma de cuenta de Epic Games vinculada tanto a Fortnite como a Fall Guys. En caso de no hacerlo, nuestro progreso no se guardará.

Hay cinco desafíos para completar con el cual podremos conseguir el pico Dulce bocado, grafitis y emoticonos así como el accesorio mochilero Gofrera. Por supuesto, completarlo puede llevarnos tiempo, pero no nos tenemos que preocupar porque el evento terminará el 11 de julio.

by Paula González