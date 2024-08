Cómo usar el chat de proximidad en Fortnite

Fortnite ha añadido la función de chat de proximidad que estará disponible en algunos modos de juego para interactuar con amigos y otros jugadores como nunca antes.

Casi de forma semanal Fortnite añade nuevo contenido y actualiza otros tantos para mantener el juego fresco y disfrutable con cada nuevo capítulo.

Aprovechando la última actualización ha incluido el chat de proximidad para poder escuchar a todos los jugadores que están a nuestro alrededor. Para que no te pierdas ni un detalle te explicamos cómo activarlo y cómo funciona exactamente.

Cómo usar el chat de proximidad de Fortnite

Creamos una isla en el modo creativo y entramos en ella Vamos a los ajustes de la Isla y vamos a “Modo”. Ahí hacemos clic en “Chat de voz”. Buscamos “chat de proximidad” y lo activamos. Échale un ojo para configurar el nivel del volumen y el micro en caso de que juegues desde el PC. Vamos a “general” y clicamos en “Crear copia de seguridad de la isla” para aplicar los cambios.

Según nos cuentan desde el blog oficial, podemos “controlar todo el rango de volumen“.

Además, sabremos que estamos hablando porque aparecerá una señal en el HUD que nos mostrará que estamos hablando. Podemos denunciar, silenciar y bloquear jugadores, y Epic moderará las denuncias de chat de proximidad para solucionar cualquier infracción de sus Normas de la Comunidad.

Epic Games

¿Qué es el chat de proximidad?

El chat de proximidad es una función que nos permite oír a los jugadores cercanos tanto a enemigos como aliados lo que hace que nos sumerjamos más aún en la experiencia de juego.

Asimismo, Epic Games deja claro que la función “está disponible actualmente como acceso anticipado“, lo que significa que aún está en desarrollo. También añadieron que estarán “revisando vuestros comentarios y mejorando la característica para el lanzamiento final en los próximos meses“.

¿Tiene Fortnite Battle Royale chat de proximidad?

No, Fortnite Battle Royale no cuenta con el chat de proximidad. Teniendo en cuenta la naturaleza del modo de juego, es muy poco probable que la función llegue al Battle Royale y Zero Build, pero os informaremos si los desarrolladores la implementan en futuras actualizaciones.

Al momento de escribir estas líneas el chat de proximidad solo está disponible para Islas Creativas.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para estar al día de todo lo que ocurre entre tus videojuegos favoritos.