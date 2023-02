Cómo ver el concierto de Fall Out Boy en Fortnite: hora de inicio y código creativo

Fall Out Boy traerá su música a la isla de Fortnite y te contamos cómo verlo, horas y tiempo de duración para que podamos decir eso de “thanks for the memories” a Epic Games.

El concierto de Fall Out Boy llegará a Fortnite el 4 de febrero en colaboración con iHeartRadio. Bajo el nombre de “Alter Ego Encore”, el evento forma parte del contenido que incluye iHearLand dentro del Battle Royale.

A diferencia del resto de conciertos que hemos podido disfrutar dentro del juego, poder disfrutar el espectáculo de Fall Out Boy será un poquito más complicado.

Por ello, te traemos todos los pasos a seguir para que no te pierdas ni una nota.

Cómo ver a Fall Out Boy en Fortnite: código creativo de iHeartLand y hora de inicio

Según la cuenta oficial de Fortnite en Twitter, el espectáculo dará comienzo el 4 de febrero a las 01:00 am (hora peninsular española). Si te lo has perdido no te preocupes porque podremos verlo durante todo el fin de semana.

Para ello, deberemos de entrar en el mapa creativo de iHeartLand con un código en específico. Es decir, desde el menú principal solo tendremos que abrir la lista de modos de juego y seleccionar “clave personalizada” e introducir el siguiente serial: 6144-7573-9391.

Asimismo, tenemos que subrayar que el evento de Fall Out Boy en Fortnite no está respaldado por Epic Games. Es decir, las restricciones habituales que suelen aparecer por parte de Epic Games (como la de edad) podrían no estar presentes dentro del espectáculo.

Paralelamente, una vez terminado el concierto habrá un concurso de pregunta llamado “how fan are you” (¿qué tan fan eres?).

“A los jugadores se les harán preguntas de opción múltiple sobre la banda y el espectáculo, y luego responderán saltando sobre el cuadrado con la respuesta correcta. Sigue respondiendo correctamente y ganarás más oro de iHeartLand”, explicaba el anuncio oficial.

¡Y ya está! Esto es todo para disfrutar del concierto de Fall Out Boy durante los próximos dos días.