Los colgantes para armas podrían llegar a Fortnite según nuevas filtraciones

Una nueva filtración de Fortnite ha insinuado que Fortnite estaría planeando incorporar los colgantes de armas en el juego en un futuro, una decisión que la comunidad lleva años pidiendo a Epic Games.

Estamos sumergidos en el Capítulo 3, Temporada 3 de Fortnite, y el juego continúa volviéndose más y más emocionante cada día. Los cambios sutiles del mapa y los desafíos semanales mantienen el juego fresco.

No obstante, parece que dentro de poco tendremos más razones para seguir entusiasmándonos. Las nuevas filtraciones han insinuado que los amuletos de armas podrían llegar a Fortnite muy pronto.

En un tuit del 9 de julio, la popular minera de datos ShiinaBR reveló nueva información a la comunidad. Al parecer, Epic Games podría estar desarrollando una base de datos con otros desarrolladores con la incorporación de nuevos cosméticos en forma de colgantes para armas.

Sin duda alguna, los colgantes de armas se han vuelto cada vez más populares y más populares. Popularizados por Rainbow Six Siege de Ubisoft, los colgantes de armas han sido desde entonces una adición clave a juegos como VALORANT e incluso en títulos como Call of Duty. Ahora podrían llegar finalmente a Fortnite.

“Aparentemente, Epic [Games] todavía está trabajando en los colgantes de armas, o al menos considera agregarlos en el futuro”, explicaba la minera de datos a través del tuit. “Una nueva línea de código para el próximo “archivo cosmético” menciona que es posible coleccionar colgantes”.

Apparently, Epic is still working on weapon charms, or at least considers adding them in the future… 👀

A new string for the upcoming "Cosmetic Archiving" feature mentions that it's possible to "archive charms"

— Shiina (@ShiinaBR) July 10, 2022