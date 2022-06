Morbius podría llegar a Fortnite próximamente

Parece que el meme de It’s Morbin time continúa ahora con Fortnite, ya que es posible que Morbius llegue en forma de crossover.

Un anuncio reciente de Fortnite en PlayStation Store está dando a los fans razones para creer que un próxima crossover de Morbius podría estar en camino, alimentando memes y rumores de filtraciones anteriores.

Si bien los jugadores de Fortnite no pueden esperar a que sea Morbin’ Time en el Battle Royale, Epic Games aún tiene que confirmar un crossover oficial entre su juego y el vampiro de Marvel.

Ese sigue siendo el caso, pero parece que algunas pistas están indicando a las personas que Epic puede estar avanzando con una colección de Morbius Fortnite de alguna manera.

Aparte de algunas capturas de pantalla del juego que aparentemente se han filtrado, la gente ha visto un anuncio de Fortnite en PlayStation que aparentemente toma algunas pistas de la película Morbius.

La última publicidad de PlayStation Store para Fortnite tiene el logotipo del juego frente a lo que la gente cree que es una referencia a la película Morbius. El mismo efecto azul y borroso que puede haber en Morbius y sus carteles se puede ver en el reciente anuncio de Fortnite que hace que la gente crea que hay un crossover en camino.

Aunque no es concreto, la publicación solo alimentó los rumores de un crossover de algún tipo, especialmente después de que las filtraciones aparentes mostraran a Michael Morbius vistiendo su mono naranja en el juego.

Después de varias semanas en los cines, la gente espera que Fortnite pueda agregar al legado de la famosa película de memes alguna skin.

Morbius coming to fortnite is the only thing I wanted to see before I die pic.twitter.com/xI2fL6OB0O

— Toasted (@ToastedShoes) June 13, 2022