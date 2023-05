Skins de Miles Morales y Spider-Man 2099 en Fortnite: fecha de lanzamiento y cómo conseguirlas

Por fin, el Spider-Verso ha llegado a Fortnite en forma de skins para Miles Morales y Spider-Man 2099. Para que no te pierdas nada esto es todo lo que necesitas saber sobre ellos.

Las colaboraciones de Fortnite y Marvel llevan tiempo sucediéndose dentro del battle royal y es que traen a muchísimos fans de los cómics y películas al juego. A lo largo de los últimos años hemos visto a prácticamente todos los personajes principales, desde los icónicos Vengadores hasta los X-Men. Todos ellos han llegado a la isla de Fortnite como skins que han arrasado dentro de la tienda.

Sin embargo, cuando se incluyeron los aspectos de Spider-Man y Spider-Gwen, rápidamente se convirtieron en uno de los más vendidos del juego. No obstante, no se quedarán solos porque otros dos hombres arañas entran en el multiverso de Fortnite para conmemorar el estreno de la próxima película, Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Las skins llegarán en la próxima actualización del juego, y aquí te contamos todo lo que sabemos sobre ellas hasta ahora.

Epic Games / Marvel

¿Cuándo se lanzará la skin de Miles Morales en Fortnite?

Epic Games ha confirmado que el aspecto Miles Morales y el aspecto Spider-Man 2099 llegarán a Fortnite el martes 23 de mayo de 2023, como parte del nuevo crossover Spider-Verso.

También se ha rumoreado que la actualización añadirá una línea de misiones que nos recompensará a los jugadores con XP y otros objetos.

Un grupo reducido de creadores de contenido recibieron por adelantado las skins, y la comunidad solo pudo alabar al equipo su trabajo por lo bien que combinan dentro del juego.

¿Cómo conseguir los aspectos del Spider-Verso?

Los aspectos del Spider-Verso se podrán comprar en la tienda de objetos del juego usando PaVos.

Aún no sabemos cuánto costarán los aspectos de Miles Morales y Spider-Man 2099, pero los aspectos de los grandes crossovers suelen costar entre 1 500 y 2 000 PaVos cada uno.

Parece que los aspectos también estarán disponibles a un precio rebajado en un paquete con cosméticos a juego, tal y como ha revelado ShiinaBR en Twitter junto con un primer vistazo al diseño de la tienda de objetos.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.