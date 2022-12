Todas las skins y cosméticos filtrados de Fortnite en el capítulo 4 temporada 1

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

La Temporada 1 del Capitulo 4 de Fortnite ya está en marcha y hay un puñado de próximas skins y cosméticos filtrados que se están descubriendo. Si quieres estar al tanto de todas las emocionantes apariencias que llegarán al juego en este nuevo capítulo, nuestra guía te tiene cubierto.

El mundo de Fortnite se ha visto sacudido una vez más en la primera temporada del capítulo 4. Un nuevo y misterioso mapa en un reino completamente nuevo tiene a todo el mundo emocionado por todas las sorpresas que este nuevo capítulo tiene preparadas. También hay otro Pase de Batalla para que los jugadores trabajen en él, que incluye cruces de The Witcher y Doom.

El artículo continúa después del anuncio.

Por supuesto, habrá actualizaciones periódicas a mitad de temporada y parches que seguirán aportando nuevas apariencias y cosméticos al juego. Aquí están todas las próximas skins de Fortnite filtradas que conocemos para el capítulo 4 de la primera temporada hasta ahora.

Epic Games La temporada1 del Capitulo 4 ha introducido un montón de nuevas apariencias, además de todas las filtraciones que circulan por Internet.

Skins filtradas en la actualización v23.00 de Fortnite

La primera actualización de la Temporada 1 capitulo 4 de Fortnite ya está disponible y hay varios aspectos y cosméticos que puedes ver. Desde Deku, de My Hero Academia, hasta Geralt of Rivia, de la serie The Witcher, hay un montón de aspectos para que te emociones con un nuevo capítulo en la isla.

El artículo continúa después del anuncio.

A continuación hemos enumerado todos los aspectos filtrados del parche 23.00:

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Skins filtradas de la Temporada 1 Capítulo 4 de Fortnite

Se ha filtrado una buena cantidad de cosméticos para la temporada 1 del capítulo 4 de Fortnite. Entre ellos se incluyen nuevas apariencias con temática de Winterfest que se rumorea que se lanzarán a finales de diciembre.

Aquí están todas las skins y cosméticos filtrados en el capítulo 4 de la temporada 1 de Fortnite hasta ahora:

Esperamos que se lancen más cosméticos a lo largo del Capítulo 4 de Fortnite y, por supuesto, los filtradores serán los primeros en soltar las noticias sobre los nuevos aspectos. Asegúrate de volver aquí regularmente para conocer las últimas filtraciones.