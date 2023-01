Build de Collei en Genshin Impact: mejores artefactos y armas

Elegía del Fin

Aumenta 60 puntos la Maestría Elemental. Cuando el personaje que lleva esta arma equipada ataca a un enemigo con una Habilidad Elemental o Definitiva, dicho personaje obtiene un talismán de reminiscencia que puede adquirirse una vez cada 0.2 segundos como máximo. Este efecto también puede ocurrir cuando el personaje que lleva equipada esta arma está en tu equipo pero no en combate. Al obtener 4 talismanes de reminiscencia, estos se consumirán y otorgarán a todos los miembros del equipo cercanos el efecto de «Gran concierto milenario: Canción del adiós» durante 12 segundos, el cual aumenta en 100 puntos la Maestría Elemental y el Ataque en un 20%. Tras activarse este efecto, no podrán obtenerse talismanes de reminiscencia durante 20 segundos. Los efectos de «Gran concierto milenario» no se acumularán con otros efectos del mismo tipo.