Collei en Genshin Impact: todo lo que necesitas saber del futuro personaje

Collei es un personaje del manga oficial de Genshin Impact, pero ¿quién es ella y alguna vez se podrá jugar? Las últimas filtraciones apuntan a que llegará más pronto que tarde.

Collie es el último personaje de Genshin Impact que está recibiendo mucha atención de los viajeros. Esta chica de cabello verde ha aparecido en el manga oficial de Genshin Impact, pero aún no ha aparecido en el juego.

Sin embargo, las últimas filtraciones han descubierto una entrada sobre uno de los dispositivos de la habilidad de Collei, lo que ha llevado a varios jugadores a especular que podría ser jugable en el futuro.

Collie es una de los principales protagonistas del manga oficial Genshin Impact. A diferencia de otros personajes del juego, Collei no nació con habilidades especiales. De hecho, la chica de cabello verde nació enfermiza.

Para salvarla de una muerte segura, los padres de Collei se la entregaron a Barnabas, un científico de Fatui. A pesar de prometer que salvaría a la niña, Barnabas convirtió a Collei en un sujeto de prueba para los crueles experimentos de Fatui. Es aquí donde Barnabas y los Fatui probaron sus ensayos relacionados con los Arcontes.

Después de un tiempo, Collie logró escapar de las garras de Fatui y ahora deambula sin rumbo por Teyvat. Si bien no nació con ninguna Visión propia, los experimentos de los Fatui le dieron poderes especiales que le permiten invocar poderosas habilidades mágicas.

En el momento de escribir este artículo, no se puede jugar a Collei en Genshin Impact. Pero las últimas filtraciones apuntan a que llegará como personaje jugable en un parche cercano.

This is collei, you can read more about her on genshin manga pic.twitter.com/aKk4HJQ8TO

— Xera. (@AvresiaXera) January 5, 2022