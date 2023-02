Cómo conseguir La Captura en Genshin Impact: puntos de pesca de Inazuma y Mondstadt

La Captura es una de las mejores armas gratuitas en Genshin Impact, pero obtenerla puede ser bastante complicado. Te explicamos cómo hacerte con esta lanza.

La Captura es una excelente opción de lanza para aquellos que buscan maximizar el DPS de personajes como la Shogun Raiden. Esta arma no solo es capaz de desatar un gran daño, sino que no necesitarás gastar ninguna de tus Protogemas para obtenerla. Esto lo convierte en un reemplazo particularmente fuerte para aquellos que no tienen la lanza de 5 estrellas del juego , Luz del Segador.

Sin embargo, desbloquear La Captura en Genshin Impact puede llevar mucho tiempo, especialmente si no sabes dónde encontrar los materiales para hacerlo. Si deseas reclamar esta preciada lanza o simplemente desea ver cómo se compara con otras armas, echa un vistazo a continuación.

Cómo desbloquear la pesca en Genshin Impact

Para obtener La Captura en Genshin Impact, primero deberás desbloquear el minijuego de Pesca. Se deben cumplir los siguientes requisitos antes de que puedas comenzar a pescar:

Ser al menos rango de aventura 28 .

. Desbloquea la Relajatetera .

. Completa la misión de mundo “Boom acuático“.

Cómo obtener La Captura en Genshin Impact

Una vez que hayas cumplido con todos los requisitos necesarios para desbloquear la pesca en Genshin Impact, podrás comenzar a pescar. Si bien estas criaturas acuáticas se pueden encontrar en Mondstadt, Liyue e Inazuma, la Captura solo se puede obtener del Gremio de Pescadores en Inazuma.

Este Gremio te permite cambiar el pescado que consigues por una serie de artículos. Pero la lanza no es barata precisamente. Necesitarás:

6 peces Ángel Raimei

20 koi dorados

20 koi plateados

Además, La Captura necesita un material para ascender que solo se puede canjear aquí. Para obtener la vasija de sake de Ako necesitarás:

3 peces Ángel Raimei

10 peces globo

10 peces globo amargos

Todos los puntos de pesca en Genshin Impact

Pez ángel Raimei

Koi dorado

Koi plateado

Una vez que hayas capturado todos los peces de los lugares anteriores, dirígete a Inazuma y habla con Kujirai Momijil. Aquí podrás canjear por fin La Captura y recibir el material de refinamiento. A parte del material exclusivo de pesca, para refinar este arma necesitarás:

Máscaras de teniente maligno (y sus variantes de mayor nivel)

Engranaje del caos (y variantes)

Caparazón espectral (y variantes)

Eso es todo sobre La Captura en Genshin Impact. Ahora, ¡haz que piquen!