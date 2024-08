Cómo jugar a Genshin Impact en la nube

Genshin Impact puede ocupar mucho espacio en tus dispositivos, por lo que es normal buscar si se puede jugar en la nube.

Los jugadores de Genshin Impact quieren poder jugar sin descargar, ya que el juego de HoYoverse ocupa mucho espacio en PC o en móvil. Si bien no hay formas oficiales de jugarlo sin descargar, hay distintos métodos para hacerlo.

Aquí te explicamos si, además, puedes jugar a Genshin Impact en la nube.

¿Se puede jugar en la nube a Genshin Impact?

Aunque Hoyoverse está trabajando en su propia plataforma de juego en la Nube para Genshin, de momento no está disponible. Una prueba beta a principios de 2023 permitió a algunos jugadores probar la “beta limitada de Genshin Impact” y hacerse una idea de la nueva versión.

El servicio permite jugar al juego con buenos gráficos y una alta tasa de imágenes por segundo, pero sin descargar el paquete completo. De momento no hay fecha de lanzamiento para la plena disponibilidad del servicio de streaming, así que estate atento.

Sin embargo, puedes jugar a Genshin Impact en otras plataformas Cloud. GeForce Now permite que puedas jugar inmediatamente y transferir tu progreso a través de la Nube para sincronizarlo con otras plataformas en las que puedas jugar. Por supuesto, para ello necesitas una cuenta en Hoyoverse. El servicio funciona en la mayoría de dispositivos modernos como PC, Mac, Android e iOS.

¿Qué servicios tienen la versión en la nube?

Actualmente, sólo dos servicios tienen disponible la versión en la nube de Genshin Impact. Estos son:

Boosteroid

GeForce Now

Amazon Luna, Xbox Cloud y PlayStation Now aún no tienen disponible Genshin Impact. Existen un par de listados de archivos APK en Cloud de Genshin Impact, aunque no podemos verificar si se trata de una versión real de streaming en la nube o de archivos del juego completo.