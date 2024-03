Jugador de Genshin Impact descubre un “secreto” del menú de personajes

Genshin Impact se ha convertido en el juego gacha más popular hasta los momentos desde su estreno en 2020. después e casi 4 años, un jugador ha descubierto un “secreto” que esconde el menú de personajes. Sigue leyendo y conoce mucho más.

HoYoverse es el responsable detrás de juegos como Honkai Star Rail y claro, Genshin Impact, el cual cuenta con millones de usuarios activos.

A pesar de haber sido lanzado en 2020, los jugadores tienen mucho que descubrir gracias a sus actualizaciones y contenido añadido. Ahora, se ha descubierto un “secreto” del menú de personajes y acá te lo mostamos.

Las animaciones del menú de personajes de Genshin Impact

Un jugador fue al Reddit de Genshin Impact y creó un hilo mostrando su descubrimiento a toda la comunidad, la cual quedó emocionada ya que muchos miemebros no conocían este pequeño pero interesante truco.

En el post, el jugador escribió: “Dato curioso sobre la pantalla de configuración de pesonajes: si haces clic en la pestaña Detalles lo suficientemente rápido mientras cambias de personaje, se quedarán dentro de su animación de configuración de grupo. Esto hace que la pestaña de personaje parezca mucho más dinámica que la típica “pose A” que hace todo el mundo.“

Puedes ver el post acá:

Los comentarios de muchos jugadores no se hicieron esperar, ya que muchos realmente no sabían que esto podía hacerse. De hecho, muchos piden a miHoYo que esta característica sea oficial y no parte de un “truco”, ya que ver los detalles de estos personajes es bastante entretenido.

Un jugador comentó: “Ahora vean como miHoYo corrige esto en menos de 24 horas“, mientras otro responde: “Y luego lo traen de vuelta como una nueva característica en 5.0 🙂“. Otros comentarios son: “Ojala se añada esto al juego de forma oficial“, “Seguro tardará 1-2 años ya que no es una prioridad para ellos“.

De hecho, algunos jugadores ya conocían este truco, algunos de ellos por accidente: “Lo hice por error una vez, pero mi ping no es lo suficientemente bueno como para hacerlo de forma consistente“, agregó uno de los jugadores.

Otros jugadores dicen que esto no funciona si juegas al título en su versión móvil, aunque un usuario aseguró que sí es posible.

Ahora que ya conoces este “secreto” del menú de personajes, ¿qué tal si lo pones a prueba? ¡la verdad es que está monísimo!