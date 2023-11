¿Cuántas personas juegan a Genshin Impact? Recuento de jugadores en 2023

Genshin Impact se ha hecho muy popular en los últimos años, y el juego de rol recibe actualizaciones de contenido y eventos de la comunidad con regularidad, además de ser gratuito. Si quieres conocer su base de jugadores activos, aquí te mostramos cuántas personas juegan a Genshin Impact en 2023.

Genshin Impact es uno de los juegos más populares entre los fans de los juegos de rol en este momento, ya que les ofrece la oportunidad perfecta de explorar un mundo abierto exuberante y hermoso lleno de flora y fauna diversas, interactuar con personajes interesantes, vivir historias emotivas, escuchar una melodiosa banda sonora y visitar lugares fantásticos.

Cada actualización de contenido del juego hace que un montón de nuevos jugadores se adentren en el impresionante mundo de Teyvat, así que es natural que la comunidad se pregunte por la popularidad y el número de jugadores de Genshin Impact.

Mira aquí cuánta gente juega a Genshin Impact en 2023.

HoYoverse

Recuento mensual y diario de jugadores de Genshin Impact 2023

Mensual

En noviembre de 2023, más de 63 millones de jugadores juegan mensualmente a Genshin Impact. Durante su lanzamiento en septiembre de 2020, el juego tenía 16 millones de jugadores mensuales. En sólo dos años, esta cifra casi se ha cuadruplicado.

Las estadísticas de activeplayer.io revelan que Genshin Impact mantiene un gran número de jugadores mensuales. Para poner las cosas en perspectiva, he aquí el recuento mensual de jugadores de Genshin Impact durante los últimos seis meses:

Octubre – 61,1 millones de jugadores

Septiembre – 64,4 millones de jugadores

Agosto – 66,1 millones de jugadores

Julio – 65,4 millones de jugadores

Junio – 63,9 millones de jugadores

Mayo – 65,7 millones de jugadores

Diario

En los últimos 30 días, el número de jugadores diarios de Genshin Impact alcanzó un máximo de 4.078.311. Aunque el recuento mensual de jugadores está subiendo y bajando, el recuento diario de jugadores ha descendido desde un máximo histórico de 8,6 millones de usuarios activos en noviembre de 2022.

Hoyoverse

¿Qué popularidad tiene Genshin Impact?

He aquí cómo se compara el pico diario de jugadores de Genshin Impact con el de otros juegos populares como World of Warcraft, Apex Legends, League of Legends, Overwatch 2, Fortnite y Pokémon Go:

Genshin Impact – 8.668.606

World of Warcraft – 459.130

Valorant – 2.301.449

League of Legends -11.214.502

Fortnite – 25.260.015

Apex Legends – 8.665.727

Pokémon Go – 9.110.379

Está claro que Geshin Impact tiene uno de los mayores recuentos de jugadores del mundo.

