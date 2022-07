La skin de Diluc de Genshin Impact es demasiado cara: ¿merece la pena?

Load More

Si lo comparamos por ejemplo con las skins más caras en League of Legends, los precios quedan así: Ezreal Pulso de Fuego, Udyr Guardián de los Espíritus, DJ Sona y Lux Elementalista cuestan cada una 3250 RP , 25 euros . Incluso con su descuento, la skin de Diluc en Genshin Impact sigue siendo más cara. Por mucho que traiga novedades para el personaje, puede ser doloroso para muchas carteras.

Si bien el atuento de Diluc presenta nuevas líneas de voz y efectos de habilidad, es probable que el precio sea demasiado alto para muchos jugadores. Para muchos puede ser mucho dinero que gastar en algo que no es esencial en el juego.

“Sé que se ve genial, pero te garantizo que te divertirás más desbloqueando varios personajes en lugar de gastar [dinero] en la skin”, comenta Mtashed, uno de los streamers más populares. “Quiero decir, supongo que el problema es que 20 euros no te dan una tonelada de Protogemas, pero hay un montón de juegos de Steam que puedes obtener por ese dinero”.

Los jugadores ahora pueden comprar el primer atuendo del personaje de 5 estrellas del juego Dilu. El aspecto de Diluc no solo presenta nuevos efectos de habilidad y líneas de voz, sino que también tiene un precio bastante alto.

by María Pastoriza