Tignari en Genshin Impact: habilidades, build, artefactos y arma

Básicamente, se confirma que Tignari se lanzará en Genshin Impact como parte de la actualización de la versión 3.0 del juego, justo cuando los jugadores comienzan a explorar Sumeru. No se ha fijado una fecha exacta, pero la fecha rumoreada es el 24 de agosto de 2022 .

Las habilidades de Tignari se filtraron antes del lanzamiento de Genshin Impact gracias a la versión beta 3.0. Si bien HoYoverse no ha confirmado todos los detalles, una vez que se envían al entorno beta, rara vez cambian.

by María Pastoriza