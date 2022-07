Informadores de Rockstar afirman que los remasters de GTA 4 y Red Dead Redemption 1 han sido descartados

Según los últimos reportes, Rockstar Games estaba planeando el remaster de los icónicos juegos de GTA 4 y Red Dead Redemption 1, pero una fuente interna afirmó que los proyectos se descartaron.

GTA 4 se lanzó en allá en 2008 y el juego original del Red Dead Redemption 1 dos años después. Con unos lanzamientos que han pasado los diez años no es de extrañar que la empresa hablase de remasterizar ambos títulos para los jugadores veteranos y una nueva audiencia.

Desde hace varios meses ha surgido diversas especulaciones en torno a la posibilidad de que esto ocurriese. Sin embargo, una última filtración reciente afirma que los desarrallos de GTA 4 con Liberty City como DLC se han desvanecido.

La información proviene de Tez2, un reputado miembro de la comunidad de filtraciones que a lo largo de los últimos años nos ha dado información que ha terminado confirmándose.

Durante el 4 de julio de 2022 explicó que una fuente había dado nueva información sobre el remaster de ambos juegos.

“Según una fuente confiable con información sobre los planes de Rockstar, las remasterizaciones de GTA 4 y RDR1 estaban sobre la mesa hace unos años, pero Rockstar decidió no continuar con el proyecto.

La mala recepción de Trilogy [Edición Definitiva] podría ser una de las razonez detrás de esa decisión”.

