Estatuas de Demiguise en Hogwarts Legacy: dónde encontrarlas

Para mejorar el hechizo Alohomora necesitarás encontrar estatuas de Demiguise en Hogwarts Legacy. Te echamos una mano con la ubicación.

Si quieres mejorar el hechizo Alohomora y abrir las puertas de todo el castillo de Hogwarts Legacy, necesitarás encontrar estatuas de Demiguise. Todo comenzará con la misión “El lamento Lunar del celador”, con la que podrás desbloquear el primer nivel de Alohomora. Pero pronto te darás cuenta de que la búsqueda no termina ahí.

Alohomora es un hechizo que sube de nivel, y para ello necesitarás seguir recolectando estatuas de Demiguise. Te contamos dónde encontrar estas estatuas en Hogwarts Legacy.

Cómo empezar la misión de Demiguise

El conserje Gladwin Moon es quien te dará la misión adecuada. Con el nombre “El Lamento Lunar del Celador”, esta misión estará disponible al cabo de unas 10 horas de juego aproximadamente. Como forma parte de la línea de misiones de la historia principal, llegarás a ella sin ningún problema.

Tu misión en realidad es encontrar las “lunas ocultas” en las estatuas de Demiguise. Estas estatuas pueden encontrarse por todo el castillo y las aldeas cercanas. Tras una primera misión de sigilo conseguirás dos Demiguises, habiendo desbloqueado el hechizo Alohomora.

Pero el señor Moon te indicará que aún hay otras muchas estatuas por recoger, y no solo en el castillo. Si le traes las lunas correspondientes, mejorará tu nivel del hechizo para abrir puertas.

Dónde y cómo encontrar Demiguises

Los Demiguises solo pueden recolectarse por la noche, así que no te vuelvas loco por el día intentando buscarlos. Si bien los podrás ver cualquier noche, hasta que no tengas la misión del señor Moon no podrás recolectarlos. Si has visto alguno pero es demasiado pronto, apúntate la ubicación.

Algunos consejos:

Las estatuas están por todo Hogwarts, Hogsmeade y aldeas colindantes

Puedes usar el mapa para ver cuántos Demiguises hay en una zona, pero ten en cuenta que estarán escondidos

Muchos de ellos están tras candados de nivel 2 o 3, para los que necesitarás mejorar Alohomora primero

Utiliza el hechizo Revelio para ubicar las estatuas de Demiguise

Tu personaje se dará cuenta automáticamente de que hay una estatua de Demiguise cerca, así que debes estar atento a las señales.

Dicho esto, vamos a ver las ubicaciones de Demiguises.

Hogwarts

En una puerta bloqueada en el Gran comedor

En el despacho del Profesor Fig

En el baño de Prefectos

En la Sección Prohibida

En las mazmorras

Estatuas de Demiguise en Hogsmeade

En Cabeza de Puerco

Una casa con candado el noreste

Dervish y Banges

Tomos y Pergaminos

Otros lugares

Aranshire

Bainburgh

Brocburrow

Cragcroft

Feldcroft

Hogsfield

Irondale

Keenbridge

Marunweem

Pitt-upon-Ford

¿Cuántas estatuas de Demiguise necesito para mejorar Alohomora?

Puedes consultar cuántas estatuas de Demiguise necesitas llevar a Gladwin Moon para las mejoras a continuación:

Alohomora nivel 1 : completa la misión ‘El lamento lunar del celador’

: completa la misión ‘El lamento lunar del celador’ Alohomora nivel 2 – Dale a Gladwin Moon siete estatuas de Demiguise

– Dale a Gladwin Moon siete estatuas de Demiguise Alohomora nivel 3 – Dale a Gladwin Moon trece estatuas de Demiguise

¡Y eso es todo! Esperamos que puedas encontrarlas sin problemas.