Screwllum en Honkai Star Rail: habilidades, fecha y filtraciones

Las filtraciones sobre Honkai Star Rail han revelado detalles sobre Screwllum, un próximo personaje de Imaginario de 4 estrellas. Esto es todo lo que sabemos sobre sus habilidades.

Las filtraciones de Honkai Star Rail han desvelado recientemente detalles sobre Screwllum, ofreciendo a los jugadores un avance de sus habilidades. Este personaje de Imaginario de 4 estrellas podría ser una excelente adición a tu composición de equipo, especialmente para aquellos que buscan una poderosa unidad AoE.

Así que, si te interesa saber más sobre el leal caballero robot del juego y quieres entender cómo podría jugarse Screwllum en su debut, nuestro práctico artículo tiene todos los detalles sobre sus habilidades.

¿Quién es Screwllum?

Screwllum es un personaje imaginario de 4 estrellas que sigue la Vía de la Erudición. Según su descripción filtrada, Screwllum es un caballero robot que es “un individuo de mente abierta, y está más que encantado de proporcionarte cualquier ayuda que necesites en tu investigación antes de cerrar el sistema para siempre.”

¿Hay fecha de lanzamiento de Screwllum?

No, HoYoverse aún no ha revelado la fecha de lanzamiento de Screwllum. Sin embargo, nos aseguraremos de actualizar esta sección en cuanto tengamos más información, así que no olvides marcar esta página y volver a visitarla con regularidad para conocer los últimos detalles.

Habilidades de Screwllum en Honkai Star Rail

El conocido filtrador de Genshin Impact, Mero, ha revelado detalles sobre las habilidades de Screwllum, dando a los Trazacaminos un primer vistazo a cómo podría funcionar el personaje del elemento Imaginario tras su lanzamiento. Como siempre, los detalles que aparecen a continuación podrían cambiar antes de que Screwllum haga su debut, así que nos aseguraremos de actualizarlos una vez que se haya publicado la información oficial.

Habilidad: Screwllum lanza un misil a un enemigo, y el misil rebota en el enemigo hasta 4 veces, infligiendo daño cada vez. Si Screwllum está en estado mejorado, al usar la habilidad se activa un efecto pasivo y se consume una capa de Precisión.

Habilidad mejorada: Igual que la habilidad normal, pero cada vez que el misil rebota también daña a los enemigos cercanos. El uso de la habilidad elimina todas las capas de Precisión.

Definitiva: Screwllum inflige daño a todos los objetivos enemigos y obtiene 3 capas de Precisión.

Talento: Al usar la definitiva, Screwllum gana capas de precisión, y puede ganar hasta un máximo de 3 capas. Si Screwllum alcanza el número máximo de capas de precisión, entra en estado mejorado. En este estado, si un aliado desencadena un ataque de seguimiento, Screwllum también atacará e infligirá daño a todos los objetivos enemigos, consumiendo una capa de Precisión. Cada vez que un aliado lanza un ataque de seguimiento antes de que se active el talento, el daño de éste aumenta hasta 3 veces. Una vez consumidas todas las capas de Precisión, Screwllum sale del estado mejorado.

Técnica: Screwllum inflige daño a todos los objetivos enemigos y gana una capa de Precisión.

Esto es todo lo que sabemos sobre Screwllum en Honkai Star Rail.