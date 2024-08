Cómo farmear almas rápido en Deadlock: mejores métodos

Farmear almas es una de las principales mecánicas para ganar tus partidas en Deadlock, el nuevo título de Valve.

Tras meses rodeado de misterio, Deadlock por fin es real, bueno, siempre lo fue pero ahora es “público”. El nuevo videojuego de Valve, mezcla de shooter de héroes con MOBA, aún se encuentra en su periodo de acceso anticipado limitado, sin ninguna promoción real de la que hablar por parte del desarrollador.

El juego tiene muchas mecánicas y puede ser complejo para los principiantes. Lo primero que debes saber es cómo farmear almas, la moneda que utilizarás en tus partidas, y aquí te lo explicamos.

¿Qué son las almas en Deadlock?

Las almas son la moneda única de Deadlock. Casi todo lo que haces en una partida te hace ganar una cierta cantidad de Almas. Se utilizan de varias formas para ayudar a tu equipo a evolucionar a medida que avanza la partida.

Desde matar a los súbditos más básicos (soldados de carril) hasta acabar con los héroes enemigos, tu impacto acumulará almas en un abrir y cerrar de ojos. Cuantas más ganes, más subirá tu nivel de héroe. Cada hito mejora las estadísticas del personaje de formas distintas, aunque la mayoría vienen con mejoras estándar como el aumento del daño de bala y cuerpo a cuerpo, así como mejoras generales de salud.

Los 12 jugadores de la sala se esforzarán por conseguir el mayor número de almas posible. El progreso se puede ver de un vistazo en la parte superior de tu HUD, directamente debajo del icono de cada héroe. Es crucial que no pierdas de vista estos rastreadores para saber en qué punto se encuentran tus enemigos en sus esfuerzos por conseguir Almas.

Valve

Las almas no solo te ayudan a subir de nivel, sino que, a medida que las recoges, también se acumulan en tu banco personal. Las almas se pueden gastar en la Tienda de Curiosidades para conseguir más objetos que ayuden a tu héroe a destacar.

Es aquí donde puedes ajustar tu build óptima para que se adapte a la situación. Si tu héroe necesita más salud, busca objetos en la pestaña Vitalidad. Si tu personaje necesita más movilidad o efectos de arma, también hay objetos para ello.

Los objetos más baratos de cada nivel cuestan solo 500 almas, mientras que los más caros cuestan 6.300 almas.

Aunque puedes consultar la tienda en donde sea que estés, solo podrás hacer compras en las tiendas físicas repartidas por el mapa del juego. Cada equipo tiene cuatro tiendas repartidas por los cuatro carriles, con una tienda secreta en el centro a la que pueden acceder ambos escuadrones, así que ten cuidado.

En resumen. Cuantas más almas adquieras, más rápido subirás de nivel para mejorar tus estadísticas básicas y, al mismo tiempo, podrás conseguir más cosas en la tienda.

Los mejores métodos para farmear almas en Deadlock

Aprovecha las tropas de las líneas

Lo primero en la lista para farmear almas es ocuparte de las tropas de tu carril. Al igual que la mayoría de los MOBA, Deadlock cuenta con “súbditos” de IA que avanzan sin pensar por sus respectivos carriles.

Cada nueva oleada aparece aproximadamente cada 30 segundos, enviando tres soldados a distancia y un soldado sanador cada vez. Mientras ellos se centran únicamente en avanzar a toda costa, tu trabajo es acabar con las fuerzas enemigas y hacerlo de forma eficiente.

Si infliges daño a los soldados de carril, acabarás con ellos rápidamente. Cada soldado proporciona 75 almas al comienzo de la partida. Sin embargo, matarlos es solo la mitad del trabajo. Durante los primeros diez minutos de una partida, matar a un soldado solo te proporciona el 50% de sus almas.

Al morir, los Soldados envían un orbe sobre sus cuerpos. Tienes que disparar a este orbe lo más rápido posible para conseguir el 50% restante de sus almas.

A medida que avanzan las partidas, no sólo los Soldados proporcionan más Almas, sino que también cambia el porcentaje de reparto. Después de 10 minutos, ya no obtienes más Almas solo por matar Soldados. En su lugar, tendrás que disparar a sus orbes para conseguir el 100% en una sola acción.

Valve

Aunque esto puede parecer bastante sencillo, especialmente para los jugadores experimentados de MOBA, hay mucho más que lo básico.

Después de matar a un soldado, los jugadores del otro equipo pueden robar su orbe y quedarse con tus almas. Por lo tanto, es crucial que consigas el golpe final no solo para evitar que el enemigo te arrolle en tu carril, sino también para tomar la delantera.

Por otro lado, siempre debes vigilar a los enemigos de tu carril. Si tardan en dar el golpe final a sus soldados, unos cuantos disparos rápidos pueden robarles almas y ponerte por delante.

Como consejo final, conviene tener en cuenta que los ataques cuerpo a cuerpo pueden evitar el proceso. Si golpeas cuerpo a cuerpo a cualquier soldado, te asegurarás al instante el 100% de sus almas. No solo es un método más rápido que disparar, sino que mitiga por completo el riesgo de que los enemigos se lleven parte de la moneda que tanto te ha costado ganar.

En resumen:

Ataca primero a los soldados sanadores, para que no puedan curar a los otros soldados y a tus rivales

Asegúrate las orbes de los soldados que eliminas

Mantente atento a tus soldados, ya que podrás robar las almas de tus rivales

Si tienes un héroe fuerte en cuerpo a cuerpo, eliminar con este método a los soldados te asegurará el 100% de las almas sin tener que disparar a orbes

Ayuda a tu equipo en los campamentos

A continuación están los importantísimos campamentos de la jungla. Al igual que en otros MOBA, hay objetivos secundarios a los que enfrentarse fuera de los carriles normales. En Deadlock, tienes tres niveles de campamentos de la jungla a los que enfrentarte.

Cada uno de ellos alberga un enemigo o grupo de enemigos único. Al eliminarlos, conseguirás una cantidad determinada de almas. En este caso, sin embargo, cabe destacar que las almas que consigas no están aseguradas.

Las Almas no aseguradas tardan en convertirse en Almas normales que luego puedes usar como moneda. Después de matar enemigos en un Campamento de la Jungla, esto significa que tienes que esperar un tiempo antes de poder usar todas las Almas.

Las Almas no aseguradas también conllevan un riesgo añadido. Si te matan mientras esperas a que se conviertan, las Almas no aseguradas que queden caerán al suelo. Cualquiera puede tomarlas, incluidos los enemigos. Así que no solo vale la pena ser un poco precavido después de ocuparse de los Campamentos de la Jungla, sobre todo de los de mayor nivel, sino que es crucial fijarse en los cadáveres de los enemigos al matarlos. Eliminar y robar almas no aseguradas de tus enemigos es una forma esencial de ganar ventaja.

Valve

Los campamentos de la jungla de nivel 1 son relativamente pequeños, por lo que puedes enfrentarte a ellos tú solo sin demasiado riesgo. Proporcionan 45 almas al principio, que aumentan a medida que avanza el juego. Hay seis campamentos de selva de nivel 1 repartidos por el mapa.

Los campamentos de la jungla de nivel 2 son un poco más difíciles de superar, pero deberías ser capaz de enfrentarte a ellos en solitario a los siete minutos de partida. Te proporcionarán 95 almas al principio, que irán aumentando con el tiempo. En total, hay 25 campamentos de nivel 2 por todo el mapa.

Por último, los campamentos de selva de nivel 3 son los más difíciles y requieren la cooperación de tu equipo. Los campamentos de selva de nivel 3, que aparecen a los siete minutos de juego, proporcionan 240 almas al principio y su valor aumenta con el tiempo. Hay ocho campamentos de nivel 3 en el mapa.

En total, tienes muchas opciones en lo que respecta a objetivos adicionales para conseguir almas en Deadlock. Deberías farmear constantemente no solo tropas en tu carril, sino también campamentos de la jungla cercanos. Básicamente, cuantas más elimines, más almas ganarás con el tiempo.

A continuación encontrarás un rápido desglose de los Campamentos de la Jungla y sus detalles clave:

Nivel Tiempo de aparición Símbolo en el mapa Almas (nivel base) Cantidad de campamentos en el mapa Nivel 1 2 minutos Triángulo 45 6 Nivel 2 7 minutos Triángulo con una línea debajo 95 25 Nivel 3 7 minutos Triángulo con dos líneas debajo 240 8

Ocuparse de las líneas y los objetivos del mapa

A continuación tenemos los objetivos que se encuentran en tus carriles individuales, así como los objetivos generales del mapa para tu equipo. Estos son algunos de los aspectos más valiosos de la partida y la forma más rápida de conseguir un excedente de Almas.

Sin embargo, los objetivos principales del juego requieren un esfuerzo concertado de varios jugadores y, en algunos casos, de todo tu equipo.

Cada carril tiene tres objetivos distintos. Al igual que los campamentos de la jungla, hay tres niveles distintos.

En el nivel 1 están los guardianes. Estos pequeños jefes proporcionan 275 almas a todos los jugadores de tu equipo cuando los matan. Junto con las almas, también dan un punto de habilidad.

En el nivel 2, tienes que encargarte de un Caminante, que proporciona 750 almas a todos los miembros de tu equipo, además de otro punto de habilidad.

En el nivel 3 están los Guardianes duales, jefes que no dan almas al matarlos. Sin embargo, te permiten avanzar y atacar un par de Santuarios. Cada Santuario proporciona 500 Almas al ser derribado, lo que supone un pago de 1.000 Almas para todos los miembros de tu equipo.

Además de estos objetivos habituales, también tienes algunos extras en los que centrarte. El primero son las Urnas. Las urnas empiezan a aparecer a los 10 minutos de cada partida en el carril Amarillo o Morado. Tu trabajo consiste en localizarlas y transportarlas por el mapa hasta el lado opuesto. Al depositarlas en el lugar correcto, resaltado en verde en el mapa de Deadlock, todos los jugadores de tu equipo recibirán una cantidad determinada de almas.

Mientras lleves una urna, podrás moverte más rápido por el mapa, pero no podrás usar ningún ataque ni habilidad. Por lo tanto, es vital que al menos otro jugador ayude a defender a quien lleve la Urna. El jugador que deposita la Urna también obtiene una bonificación del 25% de las Almas proporcionadas, como agradecimiento por su arriesgado esfuerzo.

Por último está el Jefe Medio. Este enorme monstruo, que aparece a los 10 minutos, no es nada fácil de derribar, así que deberías intentar reunir a la mayoría de los jugadores de tu equipo, si no a todos, para este combate. En total, cada jugador puede llevarse 1.750 almas, lo que lo convierte en el objetivo más valioso de Deadlock.

Eliminar enemigos siempre suma

Por supuesto, ¿qué sería de un MOBA sin una buena acción de héroe contra héroe? Deadlock está a la altura, recompensándote por eliminar enemigos directamente. Cada eliminación es una forma estupenda de acumular Almas en poco tiempo, así que estate siempre atento a los enemigos fuera de posición.

No te olvides de los destructibles

Como consejo final, no pases por alto los elementos destructibles repartidos por el mapa. Hay cajas por todas partes esperando a que les dispares. Aunque no siempre garantizan Almas, siempre existe la posibilidad de que consigas unas cuantas Almas extra simplemente comprobando rápidamente lo que hay dentro. Merece la pena abrirse paso por el mapa en cuanto tengas ocasión.

¡Y eso es todo! Ahora que ya sabes todo lo necesario para conseguir más almas en Deadlock, te toca salir a jugar y demostrar tus conocimientos.