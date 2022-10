Ocelote, ex ceo de G2 Esports, sancionado por Riot Games por infringir el código de conducta

El 11 de octubre, Riot Games anunció la sanción de Carlos “Ocelote” Rodríguez, ex CEO de G2 Esports, por infringir las reglas de su sección de código de conducta del reglamento de la LEC.

Ocelote dejó su cargo como CEO de G2 Esports en septiembre tras sus imágenes en una fiesta celebrando con Andrew Tate, un personaje público expulsado de las plataformas de redes sociales por conducta misógina. Debido al revuelvo causado, Ocelote llevó a cabo una serie de declaraciones explosivas. Estas, lo único que hicieron, fue ponerle la guinda al pastel al escribir un tuit que él se iba de fiesta con “quien c*ñ*” él quisiese y que nadie podía limitárselo.

A raíz de dichas acciones, a G2 Esports no se le concedió una plaza en la liga europea de VALORANT obligándole a dejar el puesto como CEO del club y disolviendo el roster. No obstante, las sanciones aplicadas por Riot Games no quedan ahí.

En un nuevo comunicado publicado por Riot Games, la empresa comunica que Ocelote ha infringido varias normas de la LEC al participar en “actividades perjudiciales para los mejores intereses de League of Legends y Riot Games”.

Debido a ello, la empresa va a impedirle “ningún puesto gerencial u operativo con un equipo u organización competitiva de Riot” durante ocho semanas. La suspensión dará comienzo una vez termine la propia suspensión realizada por el propio equipo de G2 Esports y que va del 18 de septiembre hasta el 13 de noviembre.

Igualmente, Ocelote deberá de completar un “entrenamiento de sensibilidad” y “capacitación ejecutiva” a través de un tercero independiente que no esté afiliado a G2 Esports, la LEC o él mismo.

Riot Games La LEC es la máxima competición europea de League of Legends

Ocelote y la norma 9.2.5 de la LEC por la que ha sido sacionado

Según como indica Riot Games, Ocelote ha infringido el “código de conducta” de la normativa de la LEC, específicamente “responsabilidad según el código”.

En ella “los gerentes de equipo/miembros no pueden dar, hacer, emitir, autorizar o respaldar ninguna declaración o acción que tenga, o esté diseñada para tener un efecto perjudicial o sea perjudicial para los intereses de la LEC, Riot Games o sus afiliados, o League of Legends, según lo determine la única y absoluta discreción de la LEC”.

La investigación realizada por la empresa empezó el 19 de septiembre. Asimismo, indican que Carlos declaró ante Riot sobre sus publicaciones en las redes sociales con Andrew Tate y su posterior defensa sobre las mismas.

Al momento de redacción de esta noticia, Ocelote todavía no ha hecho ningún tipo de declaración sobre el asunto.