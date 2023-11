Cómo cambiar la contraseña en League of Legends

Si quieres cambiar la contraseña de tu cuenta de League of Legends pero no sabes cómo hacerlo te contamos el paso a paso cómo hacerlo.

League of Legends se caracteriza por ser un juego muy, muy longevo. Con más de 10 años a sus espaldas el MOBA de Riot Games ha sufrido todo tipo de cambios, modos de juego y recibido personajes completamente diferentes.

Con tanta historia a sus espaldas además de tiempo y RP invertidos en la cuenta, lo más probable es que cualquier jugador la quiera mantener segura para asegurarse de que no le pasa nada malo.

Por ello, es muy importante que de vez en cuando le echemos un vistazo a la protección de nuestra cuenta y verificar que es imposible acceder a ella más allá de nosotros. Y es que la mejor forma es cambiando la contraseña de forma periódica.

Bien quieras mantener tu cuenta alejada de extraños o bien necesitas cambiar la combinación, te explicamos cómo podemos cambiar la contraseña en League of Legends.

Así podemos cambiar la contraseña en League of Legends

Riot Games

Lo más probable es que si has intentado cambiar tu contraseña en League of Legends dentro del cliente te hayas dado cuenta de que no hay ningún tipo de opción. Esto es debido a que deberemos de llevarlo a cabo desde la web oficial de Riot Games.

A pesar de tener que hacerlo desde otra plataforma, el proceso es facilísimo y solo nos llevará unos minutos. Los pasos son los siguientes:

Nos vamos a la web oficial de Riot Games. Ahí iniciamos sesión con nuestra. Una vez hayamos introducido nuestros datos vamos a la parte superior derecha donde aparecerá nuestro Riot ID. Hacemos clic y en el menú desplegable clicamos en “configuración”. En esta nueva ventana deberemos de desplazarnos hasta abajo hasta llegar al “inicio de sesión con cuenta de Riot”. En este campo veremos nuestro nombre de usuario y justo debajo tendremos la opción de cambiar la contraseña. Tendremos que rellenar los apartados indicados donde nos pedirán nuestra contraseña actual y la nueva que queremos poner. Una vez lo hagamos hacemos clic en “guardar cambios” y ¡ya está!

Recuerda que estos pasos para cambiar la contraseña en League of Legends es con la cuenta de Riot Games. Si para jugar accedes con una cuenta distinta deberás de cambiar la contraseña de la cuenta en dicha plataforma. Por ejemplo, si accedes con una de Google deberás de cambiarla desde Google.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre cómo cambiar la contraseña en League of Legends.