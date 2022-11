Hans Sama ficharía por G2 Esports para la próxima temporada de League of Legends

G2 Esports estaría bastante cerca de fichar a Steven “Hans Sama” Liv de cara a la próxima temporada competitiva de League of Legends según explica Brieuc “LEC Wooloo” Seeger.

Después los Worlds de League of Legends no hay nada más interesante que el mercado de fichajes. En esta ocasión, todo parece indicar que las fichas de dominó empezarían a caer con el ex tirador de Team Liquid Hans Sama. Tan solo 12 meses después y un año más que decepcionante, el jugador francés se convirtió en agente libre tras no clasificarse para los Worlds 2022.

En caso de que Hans Sama llegase al equipo de los samuráis, Víctor “Flakked” Lirola quedaría fuera del equipo, un rumor que lleva desde las últimas semanas circulando y que se hizo más fuerte cuando avisó que era agente libre.

El tirador llegó al equipo de cara a la temporada de 2022 junto a Sergen “BrokenBlade” Çelik y Raphaël “Targamas” Crabbé.

“Hans Sama ha tenido varias ofertas incluidas de equipos como MAD Lios, SK, BDS y Karmine Corp. Al final la decisión se redujo a Vitality, Fnatic y G2. Hans Sama se habría decidido por G2 Esports según las fuentes, y está listo para firmar con ellos”, explicaba Wooloo.

De cara a los Worlds 2022, G2 Esports no pudo ni pasar la fase de grupos obteniendo un resultado nefasto de 1-5. Ha sido el peor resultado para el conjunto en este evento desde 2017.

Asimismo, el conjunto ha anunciado que Marcin “Jankos” Jakowski no renovaría el próximo año, poniendo fin a la relación con el club después de cinco años.

Hans Sama y la importancia de fichar por G2 Esports

De confirmarse el fichaje de Hans Sama por G2 Esports marcaría el regreso del tirador a Europa. El jugador irrumpió en la escena allá por 2016 cuando todavía era jugador de Misfits Gaming.

Tras tres años fichó por Rogue en la temporada 2020 y en 2022 decidió separar sus caminos para probar suerte en la LCS.

El fichaje de Hans Sama marcaría el comienzo de todos los cambios dentro de la escena y que empezaría a traernos rápidamente todo tipo de movimientos entre los diversos equipos.