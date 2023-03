Las skins exclusivas de Wild Rift llegarán a League of Legends

Desde la salida de Wild Rift el juego para dispositivos móviles había recibido una gran serie de skins exclusivas y ahora el equipo de Riot Games ha anunciado que muchas de ellas llegarán por lotes a League of Legends.

La salida de Wild Rift en 2020 sacudió por completo la comunidad de League of Legends. No solo traía nuevos gráficos y un montón de funcionalidades muy esperadas sino que también trajo skins exclusivas con eventos exclusivos.

Los jugadores de League of Legends se quejaron mucho por ello, y el equipo de desarrollo de Wild Rift anunció que no tenían planes para llevar los aspectos exclusivos de Wild Rift a League of Legends.

Sin embargo, ahora las cosas han cambiado, y a través de los propios desarrolladores hemos conocido que muchas de las skins exclusivas de Wild Rift llegarán por lotes a League of Legends.

Las skins de Wild Rift llegarán a League of Legends por lotes

Riot Games

El principal problema entre las skins de Wild Rift y League of Legends es que ambos juegos comparten un motor gráfico completamente diferente. El de Wild Rift se hizo desde cero pensado en los dispositivos móviles mientras que el del LoL lleva más de diez años funcionando.

Por ello, trasladar los aspectos desde un motor más nuevo a uno más viejo no es una tarea nada fácil. Es decir, habría que rehacer por completo las texturas y las animaciones para poder adaptarlas a los modelos de League of Legends.

A pesar de ello, el equipo ha aceptado el reto y las skins de Wild Rift comenzarán a llegar a PC por lotes. Si todo sale bien y no hay contratiempos, la primera tanda llegará en julio. Sin embargo, los desarrolladores han subrayado que la fecha podría variar.

Las primeras skins que llegarían serían las de Senna, Orianna y Seraphine guardianas de las estrellas. Asimismo, las esperadísimas skins de Xayah y Rakan guardianes de las estrellas redimidos no llegarían hasta el 2024.

Hay que destacar que las últimas skins fueron muy pedidas por la comunidad de League of Legends y muchos se quedaron sin habla cuando llegaron primero a Wild Rift. Por ello, saber que por fin las podremos ver en la Grieta del Invocador de PC será alegría de muchos.

No obstante, parece que tendremos que esperar para ver si las skins victoriosas de Wild Rift también darán el gran paso a League of Legends.