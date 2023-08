¿Por qué League of Legends va a eliminar los objetos míticos?

Riot Games ha empezado a anunciar cambios de cara a la pretemporada 14, y una de ellas ha sido la eliminación de los objetos míticos de League of Legends.

Para la temporada 11, el equipo de League of Legends anunció que llevaría a cabo grandes cambios en el sistema de objetos para actualizarlos, simplificar la forma en la que nos buildeábamos y cambiar el meta.

Sin embargo, desde su instauración ha habido diversos problemas que se centran, sobre todo, en la construcción de la build en muchos campeones. En los últimos parches el equipo ha intentado solventar algunas de las frustraciones haciendo grandes cambios en el sistema de míticos, pero sin mucho éxito.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por ello, el equipo no se ha visto en otra de decidir eliminar el sistema de objetos míticos de League of Legends de cara a la próxima temporada del juego.

Riot Games

Esta es la razón por la que League of Legends va a eliminar los objetos míticos de la tienda

En el último blog de desarrollo de Riot Games, el equipo nos hizo un pequeño resumen de lo que vendrá en la pretemporada 14. Junto al regreso de modo Arena, los objetos míticos nos dirán adiós.

Pu Lui, director jefe del juego explicó:

“Este año, dijimos que no estábamos del todo contentos con los objetos míticos y que estábamos dispuesto a deshacer el sistema por completo si los cambios realizados no nos aproximaban a donde queríamos llegar. Y la verdad es que… no lo han logrado”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Debido a esa causa el equipo eliminará los objetos a partir del 24 de enero de 2024.

La razón principal es porque no se ha podido “satisfacer” todas las necesidades de todos los campeones con solo unos pocos objetos míticos. De esta forma, los objetos míticos actuales solo van bien para la mitad de los personajes dejando al resto desubicados o bien limitados.

A pesar de que se eliminan los objetos míticos del juego, se harán cambios a los objetos míticos que le ha gustado a los jugadores para que sean opciones en vez de hacerlo objetos centrales.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Es decir, volveremos a poder comprar el Filo Infinito junto con la Fuerza de la Trinidad si queremos.

Deberemos de esperar a las próximas semanas para saber más de lo que podremos esperar de estos cambios.