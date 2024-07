¿Qué es el omnivamp (omnisucción) en League of Legends?

Si no paras de oír el término omnivamp u omnisucción y no sabes qué es dentro de League of Legends solo tienes que seguir leyendo que te despejamos cualquier duda.

League of Legends a lo largo de las últimas temporadas ha cambiado de forma significativa los objetos del juego incluyendo nuevas estadísticas para hacer que el MOBA se sienta nuevo.

Uno de lo más discutidos es el omnivamp u omnisucción que tiene una de las mecánicas más interesantes dentro del juego. Esto es todo lo que tienes que saber.

Contenido

¿Qué es el omnivamp o la omnisucción en League of Legends?

La omnisucción es una estadística en League of Legends que nos cura parte del daño infligido con habilidades. Es decir, nos curamos cada vez que usamos las habilidades.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Algunos de los personajes que se benefician de él son Akali, Mordekaiser o Morgana.

¿En qué se diferencia del robo de vida?

El robo de vida es una estadística de daño físico que se activa con los ataques básicos. Es muy normal encontrarlo en tiradores, aunque también podemos combinarlo con personajes luchadores.

Algunos de los campeones serían Draven, Twitch o Fiora.

¿Qué objetos dan omnivamp en League of Legends?

Actualmente los objetos que nos dan omnisucción son:

Ofrenda sanguina

Yelmo de hemomancia

Hacha infernal

Fauces de Malmortius

Creagrietas (al máximo de poder)

Sable-pistola Hextech

Si vas con un mago ten en cuenta que el Liandry inflige daño con habilidades que quema a los enemigos, por lo que potencia esta estadística.

¿Qué objetos dan robo de vida?

Los objetos que nos dan las estadísticas de robo de vida son:

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Espada de Doran

Elixir de cólera

Centro vampírico

Martillo del guardián

Hoja del rey arruinado

Hidra voraz

Cimitarra mercurial

Sanguinaria

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre la omnisucción en League of Legends. No dejes de visitarnos para estar al día de la tienda mítica o cuáles son las nuevas skins del juego.