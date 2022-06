Tienda mítica de League of Legends (julio 2022): aspectos de prestigio, mítico y hextech

Load More

¡Y hasta aquí todo lo que tienes que saber sobre la tienda mítica de League of Legends! Actualizaremos el contenido a medida que vaya rotando.

Debido a que es la primera vez que Riot Games introduce este tipo de intercambio, de momento hay pocas formas de conseguirlo. Sobre todo, porque el equipo quiere saber que está todo balanceado y que no se puede abusar del sistema.

De cara a julio, League of Legends va a introducir los chromas míticos . Estos tendrán un valor de 40 esencias míticas y modificarán el modelo de un aspecto así como sus efectos visuales. El primer aspecto será Veigar jefe final y a lo largo de los próximos meses lo tendrán la temática de Guerreros de ceniza.

La tienda mítica rotará todos los meses en League of Legends con las skins míticas y nos darán nuevos aspectos Hextech cada tres meses.

¿Quieres saber qué ofrece la tienda mítica de League of Legends 2022 en junio?

Riot Games ya nos avisó que actualizarían el sistema de prestigio de League of Legends dejando atrás las gemas y los puntos de prestigio. Para hacerlo más dinámico han creado una tienda nueva donde podremos conseguir skins exclusivas que irán rotando cada mes con los parches y que nos ofrecerán contenido muy variado.

De cara a la temporada 12, League of Legends ha renovado al completo el sistema de las skins de prestigio, agregando la tienda mítica que tiene diferentes skins tanto míticas, como Hextech y de prestigio. Para que estés al tanto de cuándo cambia y qué es lo que trae te traemos todos los detalles.

by Paula González