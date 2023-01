Rekkles acusado de ser “problemático” por su paso por Kcorp

Striker, ex entrenador de Kcorp, afirma que Rekkles fue un jugador problemático debido a que se escaqueaba de las scrims y de las reuniones del equipo obligando a los altos cargos del club a hablar con el jugador de League of Legends sobre su comportamiento.

Martin “Rekkles” Larrson es uno de los profesionales de League of Legends más consumados y reconocidos de la escena de occidente. Su paso por Fnatic lo consolidó como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, aunque tras la salida del club sus resultados dejaban mucho que desear.

A pesar de que el club francés Kcorp no ha tenido ninguna queja pública sobre el paso de Rekkles por la LFL, su antiguo entrenador, Striker, ha hecho una serie de acusaciones relacionadas con su conducta mientras llevaba la camiseta del equipo.

Striker define como “problemática” la actitud de Rekkles dentro del club donde se habría ausentado de scrims y de reuniones con el resto de sus compañeros.

Kcorp / Rekkles El fichaje de Rekkles por Kcorp revolucionó la comunidad de League of Legends

Rekkles habría sido problemático en Kcorp

El fichaje de Rekkles por Kcorp dejó a gran parte de la comunidad boquiabierta. La comunidad francesa lo celebró con mucho ímpetu pero la decisión de jugar en una liga regional fue consecuencia de problemas del contrato que tenía con G2 que le impedían entrar en otro equipo de la LEC según comunicó el propio jugador en streaming.

Tras el anuncio oficial de que Rekkles regresaba a Fnatic, Striker ha roto su silencio y hablar sobre el paso del ADC por el club.

La traducción al inglés la tenemos gracias al usuario de Reddit u/g2luffy97:

“Tanto yo como la organización tuvimos que darle un toque de atención y hablar con él sobre su comportamiento.

La cosa era que si lo dejábamos en el banquillo no podíamos venderlo en la offseason porque otros equipos entenderían que era un jugador problemático. El resultado era que no había una solución “buena” para el año competitivo, pero tampoco una solución para la offseason”.

Tras sus declaraciones, Striker publicó otro tuit que respondía a un usuario que lo acusaba de estar creando drama y no diciendo la verdad alegando que al menos él intentaba dar lo máximo de sí mismo al equipo.

“Yo no me negué a jugar un bloque doble de scrims. Tampoco fui irrespetuoso con quiénes pagaban mi salario. Yo no me negué a ir a una cena con el equipo porque mi taxi no estaba ahí cuando salí del aeropuerto”.

Paralelamente, un fan de Kcorp desenterró un viejo clip de Jesiz donde decía que Rekkles “se dedicaba a escaquearse yéndose a su habitación y en realidad no quería formar parte del equipo”.

Al momento de redacción de esta noticia Rekkles no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto.