Top 10 streamers en español de League of Legends más vistos en Twitch (junio)

Todos los datos los recoge el portal web sullygnome y para realizar la lista hemos dejado fuera retransmisiones oficiales como es el caso de la LVPes o LLA debido a que son programas y no streamers. Mismo caso ocurre con Esportmaníacos y SquadKoi.

Psst, psst. Si tienes curiosidad no te olvides de echarle un ojo a los mejores streamers de Twitch en español y a las streamers que reinan en la plataforma morada .

¿Preparados para conocer el top 10 streamers en español de League of Legends de Twitch? ¡Empecemos!

League of Legends siempre está en el puesto de categorías más vistas dentro de Twitch a pesar de ser un juego con más de 10 años a sus espaldas. No obstante, al revistar el top 10 hispanohablante uno se puede dar cuenta que todavía tiene mucho que ofrecer en la plataforma morada.

Siempre se dice que League of Legends está muerto pero el top 10 streamers en español de League of Legends más vistos en Twitch dicen totalmente lo contrario. ¿Sabéis quiénes son?

by Paula González