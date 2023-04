Cómo conseguir lapis rápidamente en Minecraft Legends

El lapis es un material importante en Minecraft Legends y obtenerlo es bastante fácil, aunque su localización puede ser algo compleja. Por ello, te traemos todo lo que necesitas saber para recolectar este material.

El lapis, o mejor dicho, el lapislázuli del Minecraft tradicional, es uno de los minerales más importantes que podemos conseguir en Minecraft Legends. Se utilizan para hacer aparecer varios mobs cuando nos metemos de lleno en el mundo abierto del juego y acabamos con los Piglins para salvar el mundo.

Para poder conseguir el lapis en Minecraft Legends podemos seguir una serie de determinados métodos. Estos son bastante simples y no debería de llevarnos mucho tiempo.

El artículo continúa después del anuncio.

Aquí están algunas de las mejores formas de conseguir capis en Minecraft Legends junto a sus diferentes usos. Asimismo, si también estás buscando prismarina te echamos una mano.

Uso de lapis en Minecraft Legends

Lapis en Minecraft Legends se utiliza para invocar mobs como creepers, gólems, esqueletos y zombis. Estas criaturas pueden venir muy bien, sobre todo, en los momentos en los que necesitamos derrotar a las hordas de enemigos.

¿Cómo conseguir lapis en Minecraft Legends?

Mojang / Blackbird Interactive

Para conseguir lapis rápidamente y fácilmente tenemos las siguientes vías:

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Abriendo cofres

Esta puede ser la forma más sencilla de conseguir el mineral azul. Los cofres están repartidos por todo el mapa, en las aldeas o cerca de las grandes torres. Podemos acceder a ellos una vez que salves una aldea en particular del ataque de un Piglin. Cada pila de material que nos dé estos cofres irán de 40 a 50 lapis.

El artículo continúa después del anuncio.

No obstante, tenemos que recordar que este método depende completamente de la suerte. Hay una gran probabilidad de que terminamos con recursos diferentes antes que con lapis. No obstante, no perdemos nada por ir a probar suerte cada vez que nos encontremos con uno.

Derrotando Piglins

El mapa de Minecraft Legends está lleno de Piglins. Podremos encontrarlos casi por todas partes siempre y cuando exploremos el mapa. Cada vez que matemos a algunos sueltos o directamente a hordas nos darán este material.

Gracias a ellos, podremos invocar mobs que nos ayudarán a tirar fortalezas o acabar más rápidos con los enemigos que tengamos enfrente.

El artículo continúa después del anuncio.

Y esto es todo lo que tienes que saber sobre cómo conseguir rápidamente lapis en Minecraft Legends.