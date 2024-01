12 películas de terror que no puedes perderte en 2024

Ahora que hemos despedido el 2023, el 2024 llega para ofrecer muchas más películas de terror a todos los cinéfilos que gustan llevarse unos cuantos sustos. Con esperados estrenos que van desde secuelas de Alien, Smile y Terrifier hasta producciones totalmente nuevas. Sigue leyendo y conoce todas las producciones de terror que no te puedes perder este año.

El 2023 fue un buen año para las películas de terror, con estrenos como Skinamarink, que realmente vale la pena. Otro de los estrenos que volvió locos a los fans del suspenso, el gore y momentos ridículos fue el de Terrifier 2

Talk to Me fue otras de las películas que recibió muy buenas críticas y MEGAN, sin duda fue divertida, aunque no la mejor, aunque no podemos negar que su campaña de marketing fue 10/10.

Si llevamos al género de terror de los videojuegos a la gran pantalla, Five Nights at Freddy’s fue todo un hit, si fue buena o mala, queda de parte de cada quien. Secuelas de Scream y Evil Dead también tuvieron su cuota de atención, demostrando ser dos grandes franquicias.

Pero… ¿qué depara el 2024? Bien, acá hemos hecho una lista con 12 películas de terror que no te puedes perder este año que recién comienza.

12 películas de terror de 2024 a las que debes echarles un ojo

¿Qué les espera a los amantes del terror en 2024? Bueno, hay una docena a continuación, que van desde un drama político a una secuela de ciencia ficción o el regreso de un payaso en particular.

Así que sin más dilación, estas son nuestras selecciones, en orden cronológico ¡esperemos te gusten!

Alien: Romulus

Fecha de estreno: 16 de agosto de 2024.

Dirigida por Fede Álvarez -a partir de un guión que escribió junto a su viejo colaborador Rodo Sayaguez-, Alien: Romulus estaba prevista inicialmente como una exclusiva de Hulu, pero ahora se estrenará en cines en agosto.

Poco se sabe sobre la secuela por el momento, aparte del hecho de que la película está encabezada por la estrella de Priscilla Caillee Spainy, y tiene lugar entre los acontecimientos de Alien y Aliens.

Civil War

Fecha de estreno: 26 de abril de 2024

“Una carrera hacia la Casa Blanca en un futuro próximo en el que los Estados Unidos se encuentran en el filo de la navaja” es el argumento de la nueva película de Alex Garland, un thriller con tintes políticos que parece que se adentrará en lugares muy oscuros.

La pareja real, Kirsten Dunst y Jesse Plemons protagonizan la película, junto a Cailee Spaeny, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson y Nick Offerman.

Imaginary

Fecha de estreno: 8 de marzo de 2024

John Krasinski estrena este año una película sobre un amigo imaginario que va dirigida a las familias. Pero antes, Blumhouse estrenará una película de terror sobre un tema similar. Y no es para niños. Dirigida por Jeff Wadlow, que ya colaboró con el estudio en Truth or Dare y Fantasy Island, la sinopsis oficial es la siguiente:

“Jessica se muda de nuevo a la casa de su infancia con su familia. Su hijastra más joven, Alice, desarrolla un extraño apego a un oso de peluche llamado Chauncey que encuentra en el sótano. Alice empieza a jugar con Chauncey a juegos que comienzan siendo inocentes y se vuelven cada vez más siniestros. A medida que el comportamiento de Alice se vuelve más y más preocupante, Jessica interviene sólo para darse cuenta de que Chauncey es mucho más que el oso de peluche que ella creía que era.“

Nosferatu

Fecha de estreno: 25 de diciembre de 2024

Escrita y dirigida por Robert Eggers, autor de La bruja, El faro y El hombre del norte, Nosferatu es la película más esperada de esta lista.

Esta nueva versión, remake del clásico vampírico de F. W. Murnau de 1922, está protagonizada por Bill Skarsgård en el papel del Conde Orlook, con el apoyo de Willem Defoe, Aaron Taylor-Johonson, Lily-Rose Depp y Nicholas Hoult.

En cuanto a la historia del remake, Focus Features describe Nosferaturu como “una historia gótica de obsesión entre una joven atormentada y el terrorífico vampiro encaprichado de ella, que causa un horror indecible a su paso“.

A Quiet Place: Day One

Fecha de estreno: 28 de junio de 2024

La franquicia de The Quiet Place sigue creciendo, con la secuela demostrando ser un éxito monstruoso en 2020, y esta precuela que ahora documenta el día en que los alienígenas invaden.

Michael Sarnoski (Pig) toma el relevo de John Krasinski detrás de las cámaras, mientras que delante de ellas aparecen Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff y Djimon Honsou, este último retomando el papel que interpretó en la segunda parte.

I Saw the TV Glow

Emma Stone es la productora, Justice Smith es el protagonista y Fred Durst y Phoebe Bridgers aparecen en la película.

La extraña y maravillosa We’re All Going to the World’s Fair, de la escritora y directora Jane Schoenbrun, debutó en el Festival de Sundance 2021. Y este nuevo esfuerzo se estrena en Sundance 2024, donde se describe de la siguiente manera:

“El adolescente Owen está tratando de sobrevivir en los suburbios cuando su compañero de clase le presenta un misterioso programa de televisión nocturno, una visión de un mundo sobrenatural por debajo del suyo. En el pálido resplandor de la televisión, la visión de la realidad de Owen empieza a resquebrajarse“.

Horrorscope

Fecha de estreno: 10 de mayo de 2024

Basada en una novela de 1992 de Nicholas Adams, la historia de Horrorscope “sigue a un grupo de amigos de la universidad que, después de que les lean el horóscopo, empiezan a morir de formas relacionadas con su fortuna. ¿Sus destinos son fatales o pueden cambiar lo que está escrito en las estrellas?“.

Anna Halberg y Spenser Cohen escriben y dirigen, mientras que Jacob Batalon -que interpreta a Ned Leeds en las películas de Spiderman- es el protagonista.

Presence

“Una familia descubre que no está sola cuando se muda a una nueva casa” es el eslogan de una nueva película de terror que Steven Soderbergh ha rodado en secreto. La película se anunció este mes y se presentará en Sundance el mes que viene.

David Koepp (Jurassic Park, Misión: Imposible, Stir of Echoes) escribe, mientras que Lucy Liu, Julia Fox y Chris Sullivan protagonizan.

Speak No Evil

Fecha de estreno: 9 de agosto de 2024.

El original Speak No Evil es una película danesa que se estrenó en 2022, y rápidamente se ganó la reputación de ser una de las producciones más perturbadoras jamás realizadas. La historia, un thriller psicológico, gira en torno a una pareja danesa que visita a otra pareja holandesa que conocieron en vacaciones. Y cuanto menos se sepa sobre cómo se desarrolla su viaje, mejor.

Blumhouse supervisa este remake estadounidense, protagonizado por James McAvoy, Mackenzie Davies y Scoot McNairy. Pero advertimos: no es para pusilánimes ni para los que se ofenden fácilmente.

Smile 2

Fecha de estreno: 18 de octubre de 2024.

Smile se estrenó en el Fantastic Fest de 2022 con gran éxito y recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo. Rápidamente se dio luz verde a una secuela, protagonizada por la actriz de Aladdin Naomi Scott.

La nueva película volverá a estar escrita y dirigida por Parker Finn, que anteriormente dijo lo siguiente (vía THR) sobre una posible secuela: “Todavía hay muchas cosas interesantes que explorar en el mundo de Smile. Ciertamente hay piedras que dejé sin remover por diseño. Y luego hay otras cosas que, en un momento u otro, quise poner en la película, pero no terminaron en la película por alguna razón.“

“Esas cosas siguen siendo emocionantes para mí, pero si hay algo más que hacer con Smile, nunca querría repetirme o volver a lo mismo. Me gustaría asegurarme de que hay una forma nueva, emocionante y fresca de entrar en ella que el público no esté anticipando. También quiero encontrar nuevas formas de asustarlos e inquietarlos. Pero en cuanto a la conexión con la primera, si la hiciéramos, me gustaría que también fuera sorprendente”.

Terrifier 3

Fecha de estreno: 25 de octubre de 2023.

Con un presupuesto de sólo 250.000 dólares, Terrifier 2 recaudó 15 millones de dólares en la taquilla mundial. Esto significa que el payaso Art regresará más pronto que tarde para Terrifier 3.

Gracias a una extensa entrevista con Deadline, sabemos que la secuela se rodará en febrero, que el presupuesto se acerca a los 2 millones de dólares y que la acción comenzará donde terminó su predecesora, en un manicomio, con gran parte de la acción desarrollándose en Nochebuena.

En cuanto a la violencia, el guionista y director Damien Leone afirma: “Mi objetivo es siempre ir lo más lejos posible, pero manteniendo un cierto nivel de accesibilidad para las masas. No quiero desanimar demasiado al público con el gore, pero creo que puedo abrir la puerta un poco más y mostrarle cosas que no se ven normalmente en una película de terror, o incluso en una película slasher. Así que hay escenas que van más allá“.

The Toxic Avenger

The Toxic Avenger es una reimaginación de gran presupuesto y repleta de estrellas del clásico de la Troma sobre un conserje débil que recibe superpoderes de los residuos tóxicos, dirigida por el guionista y director Macon Blair.

La película se estrenó en el Fantastic Fest en septiembre, y escribimos en nuestra crítica Dexerto: “El Vengador Tóxico da al género de superhéroes una patada en el culo muy necesaria. La película juega con las convenciones de las películas de cómics, tanto tirando de ellas como enviándolas hacia arriba. Pero todo está hecho con cuidado y amor, por gente que obviamente es fan del género. La historia central es atractiva. El mensaje ecológico es importante. La batalla entre el bien y el mal es apasionante. Y la difícil situación de Toxie es extrañamente conmovedora“.

Y ahí lo tienes, esta es nuestra lista de películas de terror más esperadas de 2024.