Attack on Titan: diferencias entre final del anime y del manga

El anime de Attack on Titan ha concluido, ofreciéndonos el episodio final más maravilloso y e increíblemente elaborado. Sin embargo. Ahora, el final del anime parece diferente de lo que hemos leído en el manga, y aquí te hablaremos sobre esto.

Attack on Titan se convirtió en una de las series de manga más populares y controvertidas al mismo tiempo debido a su final, que no pudo complacer a la mayoría de la enorme base de fans.

Lamentablemente, Isayama no rehizo el final completo ni siquiera después de que los fans hicieran una encuesta.

Así que, desde que se anunció el final del anime, todo el mundo deseaba ver uno que se limitara únicaemente al anime y no el que el manga les ofrecía.

Ahora que por fin se ha estrenado el último episodio, los fans se preguntan si el final del anime es diferente al del manga. Averigüémoslo:

El final del anime de Attack on Titan hizo que los fans sintieran aún más afecto por los personajes

En primer lugar, no, el final del anime de Attack on Titan no fue diferente al del manga; sin embargo, MAPPA e Isayama sensei introdujeron algunas escenas exclusivas del anime y añadieron algunos diálogos diferentes que mejoraron un poco el final.

Las cosas no cambiaron a grandes rasgos, pero el final del anime fue mucho más agradable que el del manga.

El primer cambio que nos llamó la atención fue cuando Armin se enfrentó a Eren por Mikasa; el panel del manga parecía bastante pálido, pero MAPPA sacó lo mejor de la escena y la hizo impactante.

Más diferencias entre el final del manga y anime de Attack on Titan

En segundo lugar, el manga muestra a Armin llamando “asesino de masas” a su propio amigo, algo que también fue cambiado por el estudio.

En el anime, vemos como Armin respeta los sentimientos de Eren y dice que él es igualmente responsable de la guerra, por lo que se unirá a Eren en el infierno, y ambos pagarán por los pecados que han cometido.

Además, en el anime había una escena en la que Mikasa y Eren hablaban en la cabaña; esta parte en el manga no se alargó tanto como en el episodio del anime.

En el manga, la isla Paradis fue bombardeada unos 60-70 años después de la muerte de Eren, pero en la escena post-créditos del anime, vemos que la isla fue bombardeada después de varias generaciones, posiblemente después de 300-400 años.

Así que, para los fans del anime, Eren consiguió la paz al menos durante el tiempo en que sus amigos y sus hijos estuvieron vivos.

Por supuesto, todo se hizo fantásticamente en el anime, pero una cosa que se omitió fue que en el manga, se insinuó que Mikasa y Eren tuvieron un hijo. Al final tanto Mikasa como su hijo visitaban la tumba de Eren.

Sin embargo, en la escena post-créditos del anime, sólo vemos a Jean y Mikasa visitando la tumba sin el niño. Luego, vemos que Mikasa murió de vieja, algo que también se mostró en el manga.

¡Y esto es todo lo que debes conocer!