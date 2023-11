Attack on Titan: ¿Zeke Yaeger murió?

El mundo de Attack on Titan nos ha dado varios personajes increíbles; uno de ellos es Zeke Yaeger, el hermanastro de nuestro protagonista. Comienza como un villano, pero con el tiempo demuestra ser alguien que sólo desea una vida pacífica para los suyos. Sin embargo, lo que le ocurrió en el último episodio ha hecho que todos los fans se pregunten si realmente murió.

Grisha dio a luz a Zeke con Dina Fritz durante sus días en Marley. La madre de Zeke era la última sucesora del linaje real en Marley, así que cuando Zeke nació, heredó la misma sangre en sus venas.

Esa es una de las principales razones por las que Zeke desempeña un papel crucial en la historia.

Attack on Titan comienza con mucho derramamiento de sangre y termina con lo mismo. Vimos morir a varios inocentes y a varios personajes importantes, como Hange, Hannes, Shasha y muchos más.

Hablemos ahora de si Zeke conoció su oscuro destino en el final del anime.

¿Zeke Yaeger murió en Attack on Titan?

Sí, Zeke muere a manos de Levi Ackerman en el último episodio de Attack on Titan.

Zeke nos fue presentado como un Titán Bestia en la segunda temporada, y no apareció en su forma humana hasta la tercera. El Titán de Zeke no era como ninguno otro de la serie, ya que tenía la apariencia de un simio. Su Titán era tan poderoso que Reiner, el Titán Blindado, le temía y le consideraba el Héroe de Marley.

A pesar de lo intelectual que era Zeke, no pudo resistirse a que Eren lo utilizara para sus propios fines. Eren sabía que, aunque hubiera adquirido los poderes del Titán Fundador, no podría controlarlos hasta que entrara en contacto con alguien que procediera de un linaje real. Por lo tanto, el Retumbar no sería posible si Zeke no estaba cerca.

Sin embargo, cuando Zeke y Armin se sientan en los Caminos y hablan, este último consigue convencer al primero de que está cometiendo un pecado al ayudar a Eren en el asesinato en masa.

Por lo tanto, Zeke experimenta un cambio de opinión, y es entonces cuando decide detener el Retumbar sacrificándose a sí mismo. Mientras todos los demás soldados buscan la forma de encontrar a Eren dentro del Titán Fundador, Zeke se presenta ante Levi en su forma humana intencionadamente y es asesinado.

Zeke sabía que Levi lo mataría sin inmutarse siquiera, y eso es exactamente lo que ocurrió.

Después de que la conexión de Eren con la Sangre Real se rompa, los Titanes Colosales dejan de moverse, poniendo así fin al Retumbar.