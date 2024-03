Demon Slayer pierde premio a la mejor animación y los fans están divididos

Demon Slayer es un anime muy popular y en gran medida es gracias a sus visuales e increíble estilo de animación. Sin embargo, en la décima edición de los premios Anime Trending, esta serie perdió el premio a la mejor animación y los fans están en shock.

La 10ª edición de los Anime Trending Awards se realizó el 10 de marzo de 2024. Hubo varias categorías en la ceremonia como Anime del Año, Mejor Diseño de Personajes y Mejor BSO. Demon Slayer, a pesar de ser considerado uno de los mejores animes del año, no ganó muchos premios y los fans no están contentos.

Fans de Demon Slayer debaten sobre la animación de este anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc, la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, Heavenly Delusions, Zom 100 y la segunda temporada de Spy x Family fueron las series nominadas a la categoría Mejor Animación. El gran ganador fue Jujutsu Kaisen.

Los fans de Demon Salyer tomaron Reddit para quejarse del resultado. Un usuario escribió: “En el momento en que no elegisteis DS como mejor animación, vuestros premios se volvieron irrelevantes. Mappa hizo un trabajo fantástico con JJK, no me malinterpreten. Especialmente en medio de toda la polémica. Sin embargo, vamos… es Ufotable… no hay discusión“.

Y aunque algunos fans no estaban contentos, otros estuvieron de acuerdo en que si bien Demon Slayer hizo un trabajo resaltante en cuanto a la animación, no fue el que más destacó. Un fan expresó su opinión al respecto comentando: “Incluso como defensor de Demon Slayer, Swordsmith Village no se merecía el mejor nada aparte de la mejor animación, e incluso así no me convence.“

La temporada 2 de Jujutsu Kaisen fue sin duda el mayor competidor de Demon Slayer este año. El anime ya obtuvo una aplastante victoria en los Premios Crunchyroll, aunque perdió ante Demon Slayer en animación. Esta vez, Jujutsu Kaisen arrebató el primer puesto a Demon Slayer.

Y eso que Demon Slayer tuvo una temporada espléndida con el arco de la aldea Swordsmith y presentó dos de las mejores peleas del año en su tercera temporada.

Puede que Demon Slayer no gane el premio a la mejor animación en los ATA de este año, pero tiene la oportunidad de redimirse con su próxima cuarta temporada.