My Hero Academia hace este emotivo homenaje a Akira Toriyama

Los tributos por la muerte de Akira Toriyama siguen produciéndose y en My Hero Academia lo ha hecho por todo lo alto con este homenaje.

Como ocurre con otros muchos animes/mangas, sin Dragon Ball no hubiese habido My Hero Academia y otros muchísimos shonen ya que allanó el terreno para que otros muchos pudieran fraguarse.

Por ello, a través del tomo 40 del manga han querido hacer un emotivo guiño para dejar claro que la obra del icónico mangaka será eterna en la historia del shonen.

En el manga de My Hero Academia tanto Prime All for One como All Might se enfrentan cara a cara bajo el título de “El fin de una era”. No obstante, no es la primera vez que vemos esta escena. Es una referencia directa a la portada que creó Toriyama en la que aparecía Goku y Freezer mirándose en la misma posición.

El homenaje de My Hero Academia a Toriyama es tan claro que, aunque no es muy evidente, también se incluye la diferencia de altura entre ambos personajes.

La obra de Toriyama siempre se caracterizó por tener un tono jovial y alegre, algo que recoge Kōhei Horikoshi con una escena que está pensada para que nos haga sonreír al verla. Y también, de algún modo, que nos haga pensar en todo el legado que nos ha dejado el ilustre mangaka.

Durante la carta de despedida que dejaron los creadores de Naruto y One Piece explicaron cómo inspiraron sus respectivas obras y lo mucho que lo echarán de menos. Es por ello, por lo que no sorprende que esté habiendo tantos homenajes a lo largo del mundo del manga por Toriyama.

El homenaje de My Hero Academia se une así a los de otros muchos incluido al del título del episodio de Dragon Ball.

Estaremos atentos si el manga o el anime sigue homenajeando al ilustre mangaka en su obra. No dejéis de visitarnos.