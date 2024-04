Kaiju No 8 ya está acá, trayendo consigo una horda de mosntruos. Si te gustan estas gigantescas criaturas, acá te taremos los mejores animes como Kaiju No 8 que simplemente no te puedes perder.

Los fans del anime deben estar satisfechos con la llegada de Kaiju No 8, la cual es genial mientras esperamos la cuarta temporada de Demon Slayer o la séptima de My Hero Academia.

Acá conocemos a un aspirante a asesino kaiju que se convierte en lo que más odia luego de que uno de los monstruos Kaiju No 8 lo infecta. Si ya terminaste de ver este anime y quedaste con ganas de mucho más, nuestra selección será perfecta para ti.

Animes que tienes que ver si te gustó Kaiju No 8

5. Neon Genesis Evangelion

La obra mestra de Hideaki Anno es un referente de la ciencia ficción. Entras pensando que será un simple anime de mechas, que luego involucra a kaiju, y entonces las cosas empiezan a ponerse raras y, poco a poco, entras en una crisis existencialista llena de momentos turbios y depresión.

De principio a fin, Neon Genesis Evangelion es una obra maestra. Viendo desde el Episodio 1 hasta Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time es una experiencia realmente singular, que te ofrece varias películas magníficas y no pocos episodios de televisión de primera clase. Desde entonces, Hideaki ha pasado al cine, realizando Shin Godzilla, Shin Ultraman y Shin Kamen Rider. Está reescribiendo el libro de los kaiju, al igual que ha reescrito Evangelion.

4. Gamera Rebirth

Concebido como el rival de Godzilla, Gamera acabó siendo más un icono de culto que el Rey de los Monstruos. Sin embargo, la tortuga gigante ha perdurado a lo largo de las décadas, y su reboot en 2023 en Netflix, Gamera Rebirth, demuestra que sigue siendo relevante.

La criatura epónima se convierte en nuestra última línea de defensa contra oleadas de invasores demoníacos en el Tokio de 1989. Sorprendentemente, las peleas no son la única razón para verla, ya que la historia humana tiene un cierto peso emocional. Con ENGI al timón, Gamera podría tener aún sus mejores años por delante.

3. Godzilla: Planet of the Monsters

Junto al MonsterVerse y las continuas películas de acción real de Godzilla de Toho, Netflix sacó una trilogía de películas de anime de ciencia ficción distópica centradas en el “gran G”. Milenios después de que las guerras entre monstruos arruinaran la Tierra, un grupo de humanos intenta recuperar el planeta de manos de Godzilla, que domina por completo la cadena alimenticia.

Esto se complica con el regreso de King Ghidorah y los deseos y necesidades de otras personas que han aprendido a convivir con el kaiju. Combinadas, las películas son lentas y melancólicas, muy lejos de lo que muchos quieren de las películas de monstruos, pero ofrecen un contrapeso que merece la pena a la destrucción constante.

2. SSSS.Gridman

SSSS.Gridman hace que un joven descubra que es crucial para proteger a la humanidad de una invasión alienígena. Se fusiona con una IA para convertirse en piloto de mechas, pero sus esfuerzos tienen un límite de tiempo, ya que después de cada ataque se propaga algún tipo de amnesia.

Con tan sólo 12 episodios, el anime se vio ahogado por franquicias más populares como Jujutsu Kaisen. No dejes que eso siga ocurriendo si Kaiju No 8 te hace desear más monstruos gigantescos.

1. The King Kong Show

Un poco de historia del anime: la primera serie de animación japonesa producida específicamente para EE.UU. no fue Godzilla, sino esta obra de los años sesenta. El gorila más famoso del cine es el defensor del planeta Tierra frente a todo tipo de invasores, con algunos episodios únicos inspirados en el género.

Es una curiosidad que merece la pena ver por su importancia dentro de la mitología kaiju más que por cualquier otra cosa. The King Kong Show es uno de los primeros proyectos de Toei Animation y, a la luz del MonsterVerse, es un capítulo que debería conocer más gente. Puede que no esté a la altura de las producciones actuales, pero es un pedazo de historia que te interesará consumir.

Si esto no es suficiente para ti, recuerda que en Dexerto ES tenemos muchas guías de “mejores animes” que te pueden interesar.