Kaiju No 8 Temporada 2: todo lo que sabemos

Kaiju No 8 fue una de las mejores series del año hasta ahora, pero ¿tendrá temporada 2? Esto es lo que sabemos.

Kaiju No 8 se encontraba en una posición delicada. Enfrentarse a Kimetsu no Yaiba y Boku No Hero Academia, dos de los mejores animes de la historia a ojos de muchos, iba a ser complicado.

Sin embargo, la historia de Hibino Kafka ha conseguido hacerse un hueco, lo que ha generado una gran expectación por la temporada 2. Pero, ¿qué nos espera? ¿Se hará realidad? Tenemos las respuestas aquí.

Contenidos

¿Está confirmada la Temporada 2 de Kaiju No 8?

Sí, Production IG confirmó la temporada 2 de Kaiju No 8 el 29 de junio de 2024, inmediatamente después del estreno del final de la primera temporada. No hay fecha de estreno, pero sabemos que estará disponible en Crunchyroll, al igual que la primera.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Se rumoreaba que llevaba tiempo en desarrollo. El filtrador Sugoi Lite publicó el 25 de junio de 2024 que ya se estaba animando otra temporada.

La Anime Expo, que comienza el 4 de julio de 2024, probablemente sea el lugar donde conozcamos los primeros detalles sobre la temporada 2.

Trama de la Temporada 2 de Kaiju No 8

La Temporada 2 de Kaiju No 8 retomará el cliffhanger de la detención de Kafka Hibino cuando se descubre que puede transformarse en un monstruo.

Luego de haber luchado con Isao Shinomiya, Director General de la Fuerza de Defensa, se pospuso su ejecución. Pero ahora tendrá que demostrar que no es un monstruo.

El bien llamado Arco de la Captura del Kaiju no 8 da paso al Arco del Arma Kaiju, en el que Kafka se une a las Fuerzas de Defensa para luchar contra el Kaiju no 9. Mientras tanto, el Director General Isao tiene una armadura especial construida a partir de uno de los kaiju, algo que empieza a usar en el combate contra el No 9.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Ten por seguro que la temporada 2 de Kaiju No 8 seguirá siendo tan extraña, oscura y llena de acción como siempre.

¿Qué capítulos del manga adaptará?

La temporada 2 de Kaiju No 8 debería adaptar, al menos, los capítulos 40 a 68 del manga. Estos abarcan dos arcos, el Arco del Arma Kaiju y el Arco del Usuario Compatible.

La temporada 1 abarcó tres arcos argumentales, que suman 39 capítulos, así que todo depende de la duración de la próxima tanda de episodios. No obstante, hay mucho recorrido.

Actualizaremos este artículo a medida que tengamos más información.

¡Y eso es todo! para más contenido de Anime, puedes revisar cuántas temporadas tendrá Jujutsu Kaisen o el orden para ver Haikyu!!.

El artículo continúa después del anuncio.