Fans de Jujutsu Kaisen se decepcionan nuevamente con Gege Akutami

Los fans de Jujutsu Kaisen se vuelven a decepcionar de Gege Akutumi y la razón detrás de esto la tiene Satoru Gojo. Conoce mucho más acá.

No ha pasado mucho tiempo desde que Gege Akutami enfureció a todo el fandom de Jujutsu Kaisen con la muerte de Satoru Gojo.

Sin embargo, esta vez, los fans vuelven a estar decepcionados con el popular mangaka, y el motivo no es otro que su querido Satoru Gojo. Cierto arte del personaje ha vuelto a convencer a los fans de que Gege no se toma en serio al primero. Gege ya es infame entre los fans de Jujutsu Kaisen por odiar a Gojo.

Los fans de Jujutsu Kaisen la toman contra Gege Akutami por la portada del Volumen 26

La portada del volumen 26 de Jujutsu Kaisen muestra a Satoru Gojo sin la venda en los ojos. Sonríe rodeado de nieve y flores. El significado de la portada es realmente hermoso, ya que Gojo murió en invierno.

Además, las flores (que parecen ser camelias rosas) representan el amor fuerte, la admiración y el aprecio. Gojo y Geto comparten el mismo aniversario de muerte, por lo que las flores podrían simbolizar los sentimientos de Gojo hacia Geto, a quien siempre admiró.

Sin embargo, los fans no están contentos con el arte de Gege Akutami, ya que la cara de Gojo en la portada del volumen 26 de Jujutsu Kaisen parece ligeramente desproporcionada. “Su mandíbula es tan alargada que resulta chocante. Me gustaría mucho la portada si la cara tuviera las proporciones correctas“, comentó un fan. Otro fan se quejó: “La peor portada de la serie con diferencia“.

Un usuario también la comparó con la portada anterior en la que aparecía Sukuna en el cuerpo de Megumi: “Y para Sukuna, se le cayó esto… Sí vale gege ya sabemos a quién te encanta dibujar“.

“¿Quién es ese? Una mezcla de Hakari y Sukuna, supongo. No puede ser mi dios de ojos azules“, dijo otro.

Afortunadamente no todos odian el arte. Un usuario publicó: “No puedo mentir, Gojo está guapísimo, tío. Lmao, ¿a qué viene tanto odio? Primer plano del panel Full HD. No veo nada malo, y sinceramente, la portada es irónica, teniendo en cuenta lo que será el final del volumen. Honestamente, la forma en que Gege dibujó a Gojo aquí, es casi como mirar un recuerdo del pasado“.

Otro usuario compartió: “división temporal en cuanto a la portada de Gojo… me sorprendió positivamente cuando la vi por primera vez, no me imaginaba que se viera así, pero cuanto más la miro más me gusta porque realmente tiene un aura tan pacífica… se nota que esta portada es especial“.

Entre gustos y colores no hay nada escrito, pero los fans de Jujutsu Kaisen a veces pueden ser muy duros. Personalmente, nos parece que la portada es hermosa y se hizo con mucho cariño.