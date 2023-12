Las 25 mejores películas navideñas de todos los tiempos

Es hora de hacer recuento de las mejores películas navideñas de todos los tiempos, y para ello hemos preparado este Top 25 de Navidad.

La mejor forma de difundir la alegría navideña no es cantar a voz en grito para que todos te oigan: es acurrucarse con un chocolate caliente (oh, ya lo tenemos), o sentir el tranquilo y acogedor zumbido de uno o dos (¡o tres!) vinos calientes, y sacar tu siempre fiable e impenetrable alijo de películas navideñas para volver a ver.

Lo que pasa con las películas navideñas: no importa adónde vayan; lo que importa es decidir cuál poner. En el canon del cine navideño, hay para todos los gustos: comedias románticas que alivian el alma, películas de terror dignas de un alarido y películas de acción que te harán gritar: “¡Yupi ki-yay!”.

Es 1 de diciembre; los árboles adornados con espumillón brillante están a punto de iluminar los salones de todo el mundo, y la gente está a punto de disfrutar de su primer suntuoso bocado de chocolate de los calendarios de adviento. Así que, para marcar el verdadero comienzo de las fiestas, aquí tienes nuestra selección de las mejores películas navideñas de la historia.

25. Negra Navidad (1974)

Warner Bros

Halloween es el padrino del género slasher, pero Negra Navidad llegó primero, cuatro años antes de que Michael Myers volviera a casa. En este caso, el escenario es la casa de una hermandad, donde las hermanas reciben una serie de llamadas obscenas durante las fiestas. Entonces son acechadas y acuchilladas por esa aterradora voz en la línea, y la cuestión de su identidad convierte la Navidad Negra en un thriller de terror. Olivia Hussey, Margot Kidder y Keir Dullea son los protagonistas, mientras que Bob Clark dirige, haciendo de ésta la primera -y menos agradable- de sus películas en esta lista.

24. Mickey descubre la Navidad

Disney

Mickey descubre la Navidad es una película antológica que ofrece al público tres historias conmovedoras diferentes para adular, cada una con su propia lección navideña. En la historia del Pato Donald, sus sobrinos aprenden a apreciar las fiestas y a no centrarse demasiado en los regalos. En la de Goofy, éste y su hijo Max se esfuerzan por demostrar que Papá Noel es real para mantener vivo el espíritu navideño.

Y en la historia final, Mickey y Minnie se dan cuenta de que la Navidad no consiste en los regalos que nos hacemos, sino en dedicar tiempo y esfuerzo a nuestros seres queridos. Estas tres historias ofrecen a los espectadores la oportunidad de explorar la época navideña a través de un personaje Disney muy querido, a la vez que les dan una sensación de esperanza; de eso se trata la época navideña.

23. Sólo amigos

NEW LINE CINEMA

De la era de las comedias románticas de Ryan Reynolds, Sólo amigos es una buena joya furtiva que no trata necesariamente de las vacaciones, sino de volver a casa por vacaciones. Cuando el transformado Chris Brander regresa accidentalmente a su pueblo natal, tiene una segunda oportunidad con Jamie Palamino, su amor del instituto. Navegando entre su familia, su amor superficial de su vida en Los Ángeles y su historia con Jamie, Chris intenta recuperar la nostalgia de aquella chica de su pueblo. Y Sólo amigos hace un gran trabajo expresando la esperanza que tienen tantos jóvenes adultos cuando vuelven a casa por vacaciones.

22. Mujercitas

SONY PICTURES

Mujercitas ha pasado por numerosas adaptaciones en el pasado, pero la versión de Greta Gerwig de 2019 está considerada una de las mejores, si no la mejor. Es cierto que la película no transcurre completamente en Navidad, pero las escenas iniciales te pondrán sin duda en el ambiente navideño tradicional, y te harán hacer obras de teatro con tu familia, compartir comida con tus vecinos y colgar adornos hechos a mano mientras tu padre está en la guerra.

21. Noche de paz

Universal Pictures

David Harbour como un Santa Claus pateador de traseros y más juegos de palabras de los que puedas agitar un puño: esto es Noche de Paz. Dirigida por Tommy Wirkola, la película ofrece una nueva perspectiva de la Navidad, mezclando la comedia negra con secuencias llenas de acción y mucho gore, sin dejar de lado la alegría festiva. La estrella de Stranger Things es perfecta para el papel; su carisma brilla mientras propina “palizas de temporada” a los malos, haciendo de Noche de Paz (Violent Night) un éxito navideño divertido y gracioso.

20. Bad Santa

Miramax

Terry Zwigoff subvierte magistralmente la narrativa navideña tradicional, ofreciendo una visión divertidamente irreverente de las fiestas. Billy Bob Thornton es la elección perfecta para el nada santo protagonista, Willie, cuya improbable amistad con el Thurman de Brett Kelly, demuestra que incluso los corazones más hastiados pueden encontrar una semblanza de alegría y propósito durante las fiestas.

19. Historias de Navidad

MGM

El director de Negra Navidad tiene otra película navideña mucho más family-friendly sobre un niño que de verdad, de verdad, de verdad quiere una carabina de aire comprimido Red Ryder para Navidad. Ambientada en la década de 1940 -y basada en las anécdotas semiautobiográficas de Jean Shepherd-, Historias de Navidad está narrada por Ralphie Parker adulto, que repasa su infancia a través de una serie de hilarantes viñetas protagonizadas por el joven Ralphie (Peter Billingsley) y sus excéntricos amigos y familiares. Llena hasta el borde de nostalgia por una época pasada, la película es ahora objeto de múltiples maratones de cine durante las fiestas navideñas, mientras que fue seguida por tres secuelas, ninguna de las cuales capturó la magia de la original.

18. El Grinch

Universal Pictures

La versión de Jim Carrey, una versión hilarante, sardónica y un tanto picante del clásico navideño, ofrece diversión para toda la familia. Desde divertidas escenas para los niños hasta chistes que no entenderán hasta que los vuelvan a ver con sus pequeños, El Grinch revitaliza este cuento clásico. Además, nos da un poco de historia sobre los personajes principales que es muy apropiada y contribuye a disfrutar un poco más del original.

17. Las últimas vacaciones

PARAMOUNT PICTURES

Queen Latifah brilla en un clásico navideño de 2006: la comedia romántica Last Holiday. Ya no se hacen películas como ésta. Georgia Byrd ha vivido toda su vida según las normas hasta que se entera de que tiene un tumor. Last Holiday se centra en las vacaciones, cuando Georgia decide vivir la vida que siempre ha soñado sin reparos. La película es cómica, al más puro estilo de los años 2000, y transcurre entre la belleza de las montañas y gente rica insoportable.

16. Un padre en apuros

20TH CENTURY STUDIOS

Es un sombrío escaparate del consumismo en Navidad, que no sólo echa por tierra la leyenda de Papá Noel, sino que gira en torno a unos padres convertidos en agentes de la desesperación. Sin embargo, también tiene a Arnold Schwarzenegger dando un puñetazo en la cara a un reno, poniéndose graciosamente furioso porque una divorciada se come sus galletas, y persiguiendo una pelota hinchable por un centro comercial. No está precisamente llena de espíritu navideño, pero a pesar de su desagradable trasfondo, Un padre en apuros es una estúpida delicia capitalista.

15. De ilusión también se vive

20TH CENTURY STUDIOS

Miracle on 34th Street, De ilusión también se vive en español, sigue a Kris Kringle (Richard Attenborough) luchando por demostrar ante los tribunales que es el auténtico Papá Noel. No es menos mágica que su predecesora; de hecho, dejando a un lado la ausencia de Macy, es una película mejor y más emotiva que la original, que se ha forjado un lugar como clásico navideño estadounidense desde su estreno en 1994.

14. Love Actually

Netflix

Love Actually ha llegado a ser tan grande y querida como su reparto. Con el emocionante escenario de Londres y un amplio abanico de personajes -algunos mejores que otros-, Love Actually es una forma estupenda de sentir la alegría navideña desde numerosas perspectivas. Es cierto que algunas de las tramas no han envejecido bien, pero podría decirse que eso sólo ha hecho que la película sea más icónica, ya que realmente parece de principios de la década de 2000, de la que todos parecemos sentir nostalgia últimamente.

13. Pesadilla antes de Navidad

Walt Disney Pictures

Pesadilla antes de Navidad es Tim Burton puro, entrelazando la iconografía gótica del famoso cineasta con el espíritu reconfortante de la Navidad. Es más, dio a luz a un icono gótico en la forma de Jack Skellington. La innovadora animación stop-motion de la película, unida a la inquietante y hermosa partitura de Danny Elfman, crea una experiencia envolvente y visualmente asombrosa. La película vale tanto para Halloween como para Navidad.

12. Carol

STUDIOCANAL

Para las lesbianas de todo el mundo, la película de Todd Haynes de 2015 es el único Cuento de Navidad que merece la pena ver. Therese Belivet, interpretada por Rooney Mara, trabaja en unos grandes almacenes de Manhattan, donde conoce a la seductora Carol, interpretada por Cate Blanchett. Cuando empiezan a sentir algo la una por la otra, Haynes elabora una narración que no es ni más ni menos que perfecta.

11. Eyes Wide Shut

WARNER BROS.

Que Stanley Kubrick amplíe tus nociones de las películas navideñas con una palabra: fidelio. Eyes Wide Shut sigue a Tom Cruise mientras deambula por las cunetas y escondrijos de Nueva York al anochecer, torturado por los sueños de infidelidad de su esposa (Nicole Kidman). Kubrick era el maestro, así que no es de extrañar que su majestuosa y disparatada odisea de oscuridad y deseo sexual (y su última película) sea una de las mejores películas festivas.

10. Una Navidad de locos

Tim Allen y Jamie Lee Curtis encarnan a un matrimonio de los suburbios que no sabe qué hacer con la Navidad desde que su hija se fue al Cuerpo de Paz. Una Navidad de locos es un ejemplo cómico de lo que significa intentar saltarse la Navidad, y el tiro sale por la culata. Añade un espeluznante muñeco de nieve Frosty, un jamón de miel de nogal y camaradería entre los vecinos, y es una película navideña perfecta.

9. Solo en casa

20TH CENTURY STUDIOS

Solo en Casa de Chris Columbus consigue tener el pastel de Navidad y comérselo también. Esta comedia de 1990 es a la vez una fantasía de deseos cumplidos -Kevin, un niño de ocho años, es el dueño de la casa- y un canto sincero a la importancia de la familia. Añádele una actuación explosiva de Macaulay Culkin y un final de lo más cómico, y es fácil ver por qué “Solo en casa” es una eterna favorita de las fiestas.

8. Gremlins

WARNER BROS.

Gizmo es la criatura más mona de todo el cine, pero hay más razones para disfrutar de Gremlins estas Navidades que un Mogwai cantando (aunque es muy bueno). Uno no suele asociar los monstruos con las fiestas. Pero cuando los estragos son tan alegremente macabros, incluso aterradores a veces, es un cuento para dormir al que te costará resistirte. Recuerda, revisa todos los armarios y debajo de las camas, “nunca se sabe – puede que haya un Gremlin en tu casa”.

7. La joya de la familia

20TH CENTURY STUDIOS

La película navideña infravalorada por excelencia. Cuando el hijo mayor de la familia Stone trae a “la elegida” (Sarah Jessica Parker) a casa para las fiestas, pronto se encuentra en desacuerdo con casi todo el mundo, pero especialmente con su ostensiblemente abierta y feroz matriarca (Diane Keaton). Se trata de una tragicomedia desternillante y astutamente escrita que combina a la perfección el humor y la angustia, y la angustia es angustiosamente deliciosa.

6. Los Teleñecos en Cuentos de Navidad

Disney

Si somos sinceros, los Teleñecos pueden hacer que cualquier cosa parezca de primera categoría. Eso no impide que su adaptación de Cuento de Navidad de Charles Dickens sea una de las más queridas de todos los tiempos, con personajes como la Rana Gustavo en el papel protagonista junto al serio y recto Michael Caine. Un reconocimiento especial a Statler y Waldorf por encarnar tan bien el papel de antiguos socios de Scrooge, que podrían haber nacido para ello.

5. Vacaciones

UNIVERSAL PICTURES

Nancy Meyers siempre acierta, y Vacaciones (The Holiday) no es diferente, sobre todo cuando cuenta con un reparto tan estupendo. Ambientada en dos localizaciones e historias igualmente interesantes, The Holiday ya ha dejado huella en la cultura pop. Por no mencionar que cuenta con una banda sonora de la hostia, obra del inigualable Hans Zimmer.

4. Elf

NEW LINE CINEMA

Elf tiene todo lo que puedas desear de una película en esta época del año: el Polo Norte, elfos, Papá Noel, la Navidad en Nueva York, una enorme juguetería, el cínico hombre de negocios que ha perdido de vista el verdadero significado de la temporada, la lista de los buenos y los malos, y los renos y el trineo de Papá Noel. Las carcajadas no se hacen esperar, todo en pos de un espíritu navideño entusiasta.

3. Solo en casa 2

20TH CENTURY STUDIOS

Aunque sigue la misma fórmula que su predecesora, Solo en casa 2 supera a la original por su mayor apuesta en lo que respecta a la localización. Kevin McCallister ya no está atrapado en casa; está solo en la Gran Manzana mientras intenta eludir a los mismos asaltantes de casas que intentaron matarle en la última película. Solo en casa 2 transmite al público el cálido espíritu navideño mientras Kevin explora lugares bellamente decorados de Nueva York, pero también nos recuerda a todos que debemos recordar contar dónde están nuestros hijos en todo momento.

2. Qué bello es vivir

RKO

Desde el constante autosacrificio del George Bailey de Jimmy Stewart hasta la pesadillesca secuencia de la línea temporal alternativa, este clásico navideño tiene mucho más filo del que sugiere su reputación. Y, en última instancia, por eso el infame final feliz de la película funciona: porque sabemos que el viejo George pasó por un infierno para ganárselo.

1. Jungla de cristal, sí, es una película navideña

Jungla de Cristal no sólo es una de las mejores y más influyentes películas de acción de todos los tiempos, sino también una película festiva de primer nivel. Es cierto que lo más importante es el increíble juego del gato y el ratón entre el John McClane de Bruce Willis y el icónico villano Hans Gruber de Alan Rickman. Sin embargo, a la hora de la verdad, Jungla de Cristal trata de un tipo que quiere pasar el 25 de diciembre con su mujer y sus hijos, lo que nos suena a película navideña.