Mejores películas de 2023: desde Spider-Man hasta Barbie

Las grandes creaciones del cine nos han horrorizado, deleitado y cautivado a lo largo de 2023: éstas son nuestras 10 mejores películas del año.

Puede que James Cameron y Tom Cruise hayan recalibrado la química cerebral de los cinéfilos del mainstream con Avatar: La forma del agua y Top Gun: Maverick, dos superproducciones artesanales de gran calibre.

Fíjate en los resultados de taquilla de 2022: franquicias con críticas mixtas como Jurassic World: Dominio y Doctor Extraño 2 rondaron los 1.000 millones de dólares, mientras que Black Adam -una plataforma de lanzamiento ineficaz para un antihéroe de DC- recaudó casi 400 millones de dólares. Si avanzamos hasta este año, Disney ha visto cómo éxitos seguros chocaban con el destino de sus bolsillos: Ant-Man 3, Indiana Jones 5 y The Marvels fracasaron, mientras que películas inesperadas y originales recaudaron fajos de billetes en todo el mundo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

De hecho, 2023 puede superar la prueba del tiempo como uno de los años más importantes de la década en la gran pantalla; los tiempos cambian, los gustos del público evolucionan (o retroceden, y eso es bueno), y las películas han sido extraordinarias. Sin más preámbulos, éstas son las 10 mejores películas de 2023 para Dexerto.

Mejores películas del 2023

10. Scream VI

PARAMOUNT PICTURES

Adaptar una franquicia para nuevos personajes principales y un nuevo escenario no es tarea fácil, y muchas sagas de películas han fracasado en el pasado en esto. Sin embargo, Scream VI ha conseguido ser una excepción. Con viejas caras, nuevos rostros fantasmales y algunas muertes brutales, esta película de terror es un buen momento. El argumento central de las hermanas Carpenter mudándose a Nueva York y siendo perseguidas por la oscuridad de Woodsboro también da a la película un patetismo muy necesario, permitiendo que Scream VI tenga tanto corazón como sustos, culminando en una entrada icónica en el conjunto de la franquicia.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

9. Los asesinos de la luna

PARAMOUNT PICTURES

Es una epopeya histórica de Scorsese que reúne por primera vez a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro: por supuesto que va a estar en nuestro top 10 de 2023. En Asesinos de la Luna, que traza sombríamente la insidiosa trama que se esconde tras los asesinatos de los Osage a principios del siglo XX, Martin Scorsese demuestra que tanto los temas culturales delicados pueden ser tratados con destreza por un ojo ajeno, como que las tres horas de duración valen lo que cuestan. ¿Lily Gladstone a los Oscar? Creemos que sí.

8. Saltburn

MGM

La continuación de Emerald Fennell de su oscarizado debut Promising Young Woman es igual de oscura y retorcida: la guionista y directora se centra en el sistema de clases de Gran Bretaña de un modo oscuramente cómico. Barry Keoghan interpreta a Oliver Quick, un estudiante pobre de Oxford que se hace amigo de los ricos y es invitado a pasar el verano en una extensa finca llamada Saltburn. Al principio, a Oliver le cuesta encajar, pero una vez que encuentra su sitio, las cosas dan un giro retorcido, lleno de sexo y violencia, así como de momentos que te harán reír a carcajadas mientras te tapas los ojos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

7. Past Lives, un debut entre las mejores películas del 2023

A24

Para ser una ópera prima, Past Lives sigue dejando atónito a su público. Excepcionalmente elaborada por Celine Song, Greta Lee y Teo Yoo interpretan a un joven dúo que eran inseparables de niños, y más de una década después de que sus mundos los separaran, se reúnen en línea y luchan por desenredarse de nuevo. Su relación se ve moldeada por las circunstancias y el momento, trazando un escenario global en el que muchos se sentirán tristemente identificados. Puede que llores, puede que te quedes atónito mientras ruedan los créditos finales, pero lo que nunca harás es olvidar esta desgarradora historia. Una de las mejores películas de este 2023, sin duda.

6. Talk to Me, mejor película de terror de 2023

A24

Un debut en la dirección sobre una mano embalsamada que permite a los espíritus utilizar tu cuerpo como una mano-marioneta, por un par de hermanos YouTuber que se hacen llamar “RackaRacka”: sobre el papel, Talk To Me no parece un éxito. Pero quizá la aprensión jugó a su favor. Danny y Michael Philippou no sólo demostraron que los detractores estaban equivocados, sino que consiguieron crear la mejor película de terror del año, aprovechando el espíritu de la época y dando un giro verdaderamente único a un género saturado. Desde la secuencia inicial hasta la escena final, Hable conmigo no afloja ni un segundo su agarre mortal, dejándonos innegablemente sedientos de sangre por la esperada secuela

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

5. Los que se quedan

Focus Features

Los que se quedan es una historia de madurez ambientada en un estirado internado, en la que un alumno problemático (Dominic Sessa) y un profesor igualmente problemático (Paul Giamatti) que se ven obligados a pasar juntos las Navidades alcanzan la mayoría de edad en el transcurso de su larga duración. Es una historia conmovedora y festiva que podría convertirse en un nuevo clásico navideño, y en la mejor película del director Alexander Payne desde Sideways.

4. John Wick: Chapter 4

Lionsgate

John Wick 4 es una continuación implacable y estimulante de la icónica franquicia de acción. Keanu Reeves vuelve a impresionar como el estoico asesino, navegando por un mundo de traición y venganza con una habilidad sin igual. La característica más destacada de la película son sus secuencias de acción expertamente coreografiadas y visualmente impresionantes, que combinan a la perfección el combate con armas y el combate cuerpo a cuerpo. John Wick 4 ofrece exactamente lo que los fans adoran: una sinfonía apasionante, elegante y violenta que consolida el atractivo perdurable de la franquicia.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

3. Oppenheimer

Universal Pictures

Oppenheimer no es sólo la mejor película que ha hecho Christopher Nolan: es la culminación de su obra como director; un monstruo de película que estremece los sentidos, vergonzosamente hábil, que te sacude los huesos y te deja en un estado de asombro e inquietud. Una epopeya de tres horas, en parte en blanco y negro, que narra la creación del arma más poderosa y vergonzosa de la humanidad, tenía casi cero posibilidades de convertirse en una sensación, pero el mundo escuchó. Una de las mejores películas del 2023 y de la década.

2. Barbie

WARNER BROS.

Barbie fue realmente la película más esperada del año. Greta Gerwig dijo al público desde el principio que esta película no se parecería a nada que hubieran visto antes, y tenía toda la razón. Siguiendo al juguete de Margot Robbie en su aventura por el mundo real, la película es una celebración de la feminidad al tiempo que explora lo que significa ser un ser humano con una identidad propia. A lo largo de sus casi dos horas de duración, Barbie consiguió hacernos reír, llorar y animarnos mientras intentábamos averiguar para qué estamos hechas y cómo podemos seguir esforzándonos más allá de las expectativas que se nos han dado.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

1. Spider-Man: Across the Spider-Verse reina entre las mejores películas del 2023

Sony Pictures

Spider-Man: A través del Spider-Verso es un raro caso en el que más es más, siguiendo a Miles Morales en un viaje al corazón del multiverso telarañero con cientos de otros Spideys, todo ello mientras se enfrenta a la aparición de una nueva amenaza catastrófica, aunque divertida: La Mancha.

Una continuación mayor y más atrevida de la sublime Into the Spider-Verse de 2018, la animación es más bonita, los cortes profundos de Marvel más profundos y la banda sonora más chillona. Sin embargo, lo que en última instancia hace que ATSV supere a su predecesora -por no hablar de casi todos los demás lanzamientos de 2023- es su historia tan sincera. Olvídate de las travesuras por el multiverso: El arco argumental de Miles Morales es una historia personal de autoestima y pertenencia que resuena. ¡Que llegue la secuela de una vez!

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Hasta aquí nuestras mejores películas de 2023. ¿Las has visto todas? ¿Cuál es tu favorita?