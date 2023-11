¿Muere Negan en The Walking Dead? Serie y cómics explicados

Negan es uno de los personajes más impactantes, malvados e inolvidables de The Walking Dead. Muchos fans nunca le perdonarán que matara a Glenn y Abraham en pantalla, pero ¿cuál es su destino? ¿Muere Negan en los cómics o en la serie? Aquí está todo lo que sabemos.

Negan es uno de los mayores villanos con los que se topan los supervivientes en The Walking Dead.

Como líder de los Salvadores, una vez blandió un bate de béisbol cubierto de alambre de púas llamado Lucille y era conocido por su gobierno brutal y autoritario.

En 2023, Negan regresa a las pantallas en una serie spinoff llamada ‘Dead City’ junto a Maggie, embarcándose en un nuevo capítulo en el viaje de su personaje. Otros spinoffs incluyen Daryl Dixon y The Ones Who Live, que se estrenará en 2024 con Rick Grimes y Michonne.

Para muchos otros personajes, sin embargo, su aventura terminó en la temporada 11. Pero, ¿qué pasa con el futuro de Negan? ¿Morirá?

¿Muere Negan en The Walking Dead? El destino en la serie de televisión y los cómics

En la serie de televisión de AMC, Negan está muy vivo, a pesar de que Rick Grimes lo degolló en la batalla contra los Salvadores. Rick decidió mantener a Negan con vida porque era algo que Carl habría querido.

Fue encarcelado durante el salto temporal de la Temporada 8-9 y desde entonces ha estado intentando cambiar sus costumbres.

En los cómics, se suponía que Negan moriría en el número 174 a manos de Maggie, aunque el plan de dispararle no se materializó. Luego tuvo un spinoff llamado Negan Lives!

¿Quién mata a Negan?

Estaba planeado que Maggie matara a Negan, en venganza por matar a Glenn, sin embargo no se desarrolló así.

Robert Kirkman tenía el plan en mente, pero decidió mantenerlo con vida, lo que significa que nadie ha matado aún a Negan. En Dead City, sin embargo, sí parece haber un complot para matarlo, orquestado entre Maggie y el antiguo Salvador, Croat.

¿Quién interpreta a Negan en la serie de televisión The Walking Dead?

Jeffrey Dean Morgan es el actor detrás del personaje de Negan en The Walking Dead. Además de su papel como Negan, ha tenido una carrera diversa en televisión y cine, mostrando su versatilidad como actor.

Sus fans aún pueden seguir a su personaje favorito mientras Negan continúa prosperando en pantalla, con su historia extendiéndose más allá de la serie principal, con el spinoff ‘Dead City’, estrenado en 2023.

En esta serie, Negan forma equipo con Maggie, la misma Maggie que perdió a su compañero, Glenn, a manos de Negan años atrás, lo que promete una intrigante trama para disfrute de los fans.

