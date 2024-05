El director de la película de The Legend of Zelda aclara si Link hablará

Wes Ball, el director de la próxima película de la franquicia de The Legend of Zelda ha aclarado si Link va a hablar o no, ya que los fans esperan oír la voz del Hyliano por primera vez.

Luego del éxito de taquilla de The Super Mario Bros Movie, Nintendo ha aprobado una adaptación cinematográfica de Zelda. Estará dirigida por el cineasta de El planeta de los simios: nuevo reino y producida por Avi Arad, conocido por el Spider-Verso.

Aunque no se ha especificado qué juego inspirará la película, se especula que podría ser una historia original o basarse en elementos de juegos como Ocarina of Time, Majora’s Mask o Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Sin embargo, queda la incógnita sobre si el personaje principal, Link, tendrá diálogos en la película. Esto plantea la cuestión de qué esperar en términos de la experiencia que ya los juegos han presentado, donde Link es completamente mudo.

En declaraciones a Comic Book, Ball dijo: “A o B o C. Lo haré como en el juego: aparecen unos pequeños cuadros de diálogo en la película y tú eliges cuál quieres. Link se comunica con los aldeanos por todo el juego, solo que no oyes su voz“.

Puede que sus declaraciones sean algo chocantes, pero tengamos en cuenta que este proyecto apenas está en sus primeras fases de desarrollo. Realmente no se puede hablar de muchas cosas.

Wes Ball declaró a Polygon que probablemente no será una película de captura de movimientos, sino que espera que sea más “realista“. También declaró: “estamos trabajando duro. Vamos a hacer algo grande. Nintendo saldrá de entre los arbustos y me sacará de aquí“.

Tal vez muchos tengan sus dudas, pero hay algo seguro, Ball está emocionado por esta película y quiere que los fans estén satisfechos. La primera vez que el director expresó que le encantaría dirigir una adaptación de Zelda fue en 2010, en su cuenta de Twitter, donde dijo que la veía como una “película Live-Action hecha por Studio Ghibli“.

Se dice que Derek Connolly, autor del guión de Jurassic World y de Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker, de Colin Trevorrow, está escribiendo el guión. Cruzemos los dedos para que lo hagan bien. No se han anunciado detalles sobre el reparto del proyecto, a pesar de las imágenes falsas de IA que vinculan a Tom Holland con el papel de Link.

Todavía hay mucha incertidumbre sobre la película de esta franquicia que posee millones de fans y que quieren que se respete la historia. Afortunadamente, Nintendo está trabajando detrás de todo para que sea fiel a esta clásica saga de videojuegos.