Scott Pilgrim Takes Off Temporada 2: todo lo que sabemos

Los queridos personajes de Bryan Lee O’Malley han regresado en Scott Pilgrim Takes Off. Con el reparto principal de la película de 2010 poniendo voz a sus personajes originales y el anime ampliando el universo de Scott Pilgrim, ¿habrá una segunda temporada?

El universo de Scott Pilgrim ha pasado por unas cuantas iteraciones desde su versión original en novela gráfica. Desde los videojuegos hasta la serie de acción real de 2010, pasando por el anime de Netflix. Como prometieron, O’Malley y el showrunner BenDavid Grabinski querían llevar las historias aún más lejos y ampliar el universo de una manera que los fans nunca han visto antes.

Los fans se habrán sorprendido al ver el giro de 180 grados que ha dado el anime. Scott Pilgrim Takes Off se anunciaba igual que la película: un personaje canadiense que se enamora de Ramona Flowers. Pero para salir con ella, debe derrotar a sus siete malvados ex.

El anime tenía un argumento nuevo y refrescante y un final que dejaba la puerta abierta de par en par. Esto es lo que sabemos sobre la segunda temporada de Scott Pilgrim Takes Off.

Scott Pilgrim Takes Off: ¿Habrá segunda temporada?

Por ahora, no hay noticias concretas de que Netflix vaya a dar luz verde a una segunda temporada.

Según Games Radar, los showrunners han declarado a la revista SFX que no tienen planes definitivos para la segunda temporada de Scott Pilgrim Takes Off. Grabinksi y O’Malley no han pensado con tanta antelación.

“Esta temporada es una historia que tiene un final“, dijo Grabinski. “Pero me encanta este mundo, el reparto y los personajes. Si Bryan y yo nos sentáramos un día y empezáramos a hacer lluvia de ideas y a pensar en otras historias que contar, y el reparto quisiera hacerlo, pues genial, pero he puesto el 10.000% de mi cerebro en esta temporada y creo que tiene un gran final.”

En la Comic Con de Nueva York 2023, Dexerto habló con O’Malley en una mesa redonda sobre su decisión de retomar los personajes y la historia.

“Nunca ha desaparecido. Scott Pilgrim ha formado parte de mi vida. Pensé que se desvanecería. Nunca lo hizo. Como he dicho, los jóvenes adolescentes y demás siguen hablándome. Y lo están descubriendo nuevo. Así que sentí que tenía que seguir devolviendo a la gente, porque siguen viniendo, y siguen entusiasmándose con ella. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo demostrarles el amor que me demuestran? Intentando hacer algo que sea lo mismo pero nuevo, que sea emocionante, fresco, divertido y estúpido, y todas esas cosas y emotivo“, dijo.

Los fans sólo pueden esperar que la respuesta a Scott Pilgrim Takes Off encienda el fuego para que el showrunner desarrolle una segunda temporada para Netflix.