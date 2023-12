The Boys Temporada 4: Todo lo que sabemos

The Boys está de vuelta con una temporada 4 llena de aún más locuras y estrambóticas escenas ( al menos eso es lo que podemos esperar). Mientras esperamos a la llegada de esta cuarta temporada, en este artículo tienes todo lo que te interesa sobre ella, desde el reparto, la trama, especulaciones y más.

The Boys llegó en un momento dode la cultura de superhéroes estaba en su cénit. A ver, que era 2019 Avengers: Endgame acababa de hacer historia al convertirse en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Sin embargo, The Boys nos mostró otra faceta de los típicos héroes que DC o Marvel nos enden. En esta serie, los personajes eran lunáticos narcisistas y fanáticos, algo que llamó mucho la atención.

La serie obtuvo una segunda temporada antes incluso de emitir su primer episodio y, tal y como anticipó Amazon, no tardó en ser aclamada en todo el mundo.

Desde su estreno, The Boys no ha dejado de aumentar su audiencia y la tercera temporada podría haber tenido su mejor capítulo hasta la fecha.

Afortunadamente para los fans, la historia está lejos de terminar. Aquí está todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la cuarta temporada de The Boys, incluyendo información sobre el reparto, detalles de la trama y mucho más.

¿Hay fecha de estreno para la Temporada 4 de The Boys?

La cuarta temporada de The Boys se estrenará en Prime Video en 2024, pero no tenemos una fecha de lanzamiento específica.

La ventana de lanzamiento se confirmó con los dos primeros pósters de la nueva temporada, que puedes ver a continuación:

Deadline informó por primera vez de su renovación el 10 de junio de 2022, una semana después de que la tercera temporada llegara a Prime Video. En cifras compartidas por la plataforma, la audiencia global de The Boys ha aumentado un 17 % desde la primera temporada, y un increíble 234 % desde la segunda.

Vernon Sanders, director de televisión global de Amazon Studios, ha declarado: “Desde nuestra primera conversación con Eric Kripke y el equipo creativo sobre la tercera temporada de The Boys, supimos que la serie continuaba siendo aún más audaz, una hazaña impresionante teniendo en cuenta el éxito salvaje de la segunda temporada, nominada al Emmy.”

El showrunner Eric Kripke añadió: “Estamos encantados de continuar la lucha de Butcher y The Boys contra Homelander y The Seven, así como de comentar el mundo de locos en el que vivimos. Además, es la primera vez en la historia que la explosión de genitales ha ayudado en el éxito de un proyecto.”

En una entrevista concedida a Collider antes del inicio de la producción de la cuarta temporada de The Boys, Karl Urban declaró: “Estoy volviendo, volviendo a ponerme en la piel del Carnicero, y no puedo esperar. Es un equipo divertido, trabajamos duro y jugamos duro, y no puedo esperar a ver dónde llevan a los personajes desde donde los dejamos al final de esta temporada”.

El rodaje de la cuarta temporada de The Boys terminó en abril.

¿Hay tráiler de la cuarta temporada de The Boys?

Sí. Un nuevo tráiler de la Temporada 4 de The Boys fue estrenado el 2 de diciembre y podrás verlo a continuación:

También ha habido un falso anuncio de campaña que se burla de la próxima trama de la Temporada 4, que se puede ver a continuación:

En el vídeo aparece Ashley Barrett, directora ejecutiva de Vought, que afirma que Homelander está siendo juzgado por haber asesinado a un civil que protestaba al final de la última temporada. Proclama su inocencia, haciendo un chiste satírico sobre el sistema judicial estadounidense, e implora a los espectadores que tuiteen #HomeFree, lo que sin duda será una forma de dar bombo a la cuarta temporada.

Actualizaremos este espacio cuando se publique el tráiler completo. Mientras tanto, echa un vistazo a los bloopers de la tercera temporada:

Reparto de la cuarta temporada de The Boys: ¿Quién vuelve?

Recuerda: cuando se trata de The Boys y las muertes, todas las apuestas están sobre la mesa – sin embargo, con la tercera temporada ya estrenada, hay algunas caras que podemos esperar que regresen al elenco de la cuarta temporada, incluyendo:

Karl Urban como Carnicero

Jack Quaid como Hughie

Laz Alonso como MM

Tomer Capone como Frenchie

Karen Fukuhara como Kimiko

Erin Moriarty como Annie January/Starlight

Antony Starr como Homelander

Chace Crawford como The Deep

Dominique McElligott como Maggie Shaw/Reina Maeve

Jessie T. Usher como A-Train

Cameron Crovetti como Ryan

Colby Minifie como Ashley Barrett

Claudia Doumit como Victoria Neuman

También esperamos que Jensen Ackles regrese como Soldier Boy. Kripke dijo previamente a Entertainment Tonight: “El viejo adagio de la televisión es como, nunca mates a nadie a menos que realmente, realmente tengas que hacerlo. Nunca cierres una puerta, abre una ventana. Todos tendremos que esperar y ver, pero no puedo imaginar el final de la serie sin que Soldier Boy haga otra aparición.”

Mientras hablaba con ComicBook sobre cómo Starlight se está adaptando a The Boys, Moriarty no dio demasiados detalles, declarando: “Oh, Dios mío, vale, lo siento, es sólo que, tal vez esto es sólo un buen anuncio para la cuarta temporada, que no puedo responder a eso sin mantener la compostura. No puedo. ¡No, esa es mi respuesta sincera! En realidad me da miedo responder… Se está adaptando genial“.

Black Noir (Nathan Mitchell) fue asesinado en el final de la tercera temporada, con Homelander arrancándole las entrañas después de que no le contara lo de Soldier Boy.

Maeve y Soldier Boy son dados por muertos para el público, cuando en realidad la primera está viviendo fuera de la red con su pareja, mientras que el segundo está encerrado por el gobierno.

Cameron Crovetti, que interpreta a Ryan, el hijo de Homelander, ha sido ascendido a personaje regular para la cuarta temporada. También tenemos algunas nuevas incorporaciones con Valorie Curry como Firecracker y Susan Heyward como Sister Sage, ninguna de las cuales tiene orígenes en los cómics.

Y, según Deadline, The Boys da la bienvenida a otro Winchester: Jeffrey Dean Morgan se ha unido oficialmente al reparto de la cuarta temporada como estrella invitada.

En una entrevista con E! News, Kripke dijo: “Jeffrey Dean Morgan es un superfan de la serie, así que él y yo estamos hablando.”

“Estamos intentando pensar en algo para la cuarta temporada. Todavía no hay nada definitivo, pero él y yo estamos hablando y enviándonos correos electrónicos para ver si podemos hacer que funcione con su apretada agenda. Así que estad atentos“.

Prime Video compartió dos fotos de la próxima temporada de The Boys – mostrando dos nuevos personajes en sus trajes completos. La hermana Sage de Susan Heyward y Firecracker de Valorie Curry lucen su propio look. Según la página oficial de Twitter de The Boys, Sage “ya está mil pasos por delante de ti”, mientras que “Firecracker tiene la mecha corta”.

Simon Pegg volverá como Hugh Campbell Sr., tras aparecer en sólo cinco episodios de la primera temporada antes de desaparecer en la segunda y reaparecer en el estreno de la tercera.

A él se unirá la estrella de Black Mirror Rosemarie DeWitt como la madre de Hughie, un personaje que nunca se ha visto en la serie hasta ahora. Rob Benedict, de Supernatural, y Elliot Knight, de Once Upon a Time, también se han unido al reparto en papeles no revelados.

Sabemos que Maddie Phillips y Asa Germann retomarán sus papeles de Cate y Sam respectivamente, dados los acontecimientos del spinoff, pero no está claro si veremos a Jaz Sinclair (Marie), Chance Perdomo (Andre), Lizze Broadway (Emma), Derek Luh (Jordan) y London Thor (también Jordan).

¿Cuál es la trama de la cuarta temporada de The Boys?

Aunque no hay sinopsis oficial en el momento de escribir estas líneas, Kripke ya ha adelantado en qué se centrará la serie. En declaraciones a Collider: “De cara al futuro, Ryan es una parte muy importante. Tanto Butcher como Homelander tienen muy buenas razones para luchar por Ryan, porque lo que está en juego no podría ser mayor“.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

“Si Ryan va por el camino de Homelander y luego hay dos Homelanders en el mundo, entonces eso sería una pesadilla para el planeta. Si Butcher consigue que Ryan salga a la luz, probablemente sea la mejor arma que tengan contra Homelander. Siempre ha sido una serie sobre la familia, y gran parte de la tercera temporada fue sobre los padres, así que creo que tiene sentido que la cuarta sea sobre los hijos“.

Como vimos en el vídeo que publicamos antes, parece que en la cuarta temporada Homelander será juzgado por asesinar a un civil que protestaba al final de la tercera. Sin embargo, podría ser liberado sin castigo, y sigue siendo el Capitán de los Siete.

La póxima temporada sería aún más extrema

Starr, de Homelander, prometió que las cosas se pondrán aún más raras en el próximo capítulo. En declaraciones a Variety, dijo que la serie de superhéroes “de alguna manera se vuelve cada vez más rara y más rara“, y añadió que estaba rodando una escena para la cuarta temporada en la que “estaba mirando a la persona a la que tenía enfrente y dije: ‘¿Qué estamos haciendo? No me lo puedo creer. Podría haber hecho cualquier otra cosa con mi vida, pero aquí estoy haciendo esto…’ Fue realmente lo más extraño que he hecho nunca“.

En una entrevista reciente con Collider, Pegg bromeó: “¿Sabes lo loca que es The Boys? Se va a volver más loco. Me lo pasé muy bien en esa serie. Fue genial volver e interpretar a Hugh Sr. Me encanta Jack [Quaid]. Fue genial trabajar con Rosemarie DeWitt, que interpreta a la madre de Hughie, que vuelve. Va a ser genial. Os va a encantar.”

“Estoy en unos cuatro episodios y fue una alegría volver. Es un gran equipo. Son un grupo de gente increíble, ¡y esa serie es enfermiza de cojones!“

Gen V y The Boys tienen una ralación simbiótica

También sabemos que el spin-off de The Boys, Gen V, va a actuar como trampolín para lo que está por venir.

“Fue genial rodar Gen V porque prepara un montón de cosas que van a suceder en la temporada 4 de The Boys“, dijo Claudia Doumit durante una entrevista previa a la huelga con EW.

“Gen V sienta muchas de las bases sobre las que se construirá la cuarta temporada de The Boys. Así que vedla porque os da mucha información“.

En una entrevista con Variety, Kripke también confirmó la línea de tiempo entre Gen V y la cuarta temporada. “Intentamos que la línea temporal sea muy sencilla, porque todas esas cosas de la línea temporal que se pliega sobre sí misma que creo que otros universos de cómic tienen que hacer es desconcertante para mí como espectador“, explicó.

“Así que todo es muy modular. Está la tercera temporada de The Boys, y después Gen V, y después la cuarta temporada de The Boys. Y después de eso, Gen V Temporada 2 tiene lugar. Se parece más a los vagones de un tren que a un plato de espaguetis“.

The Boys ¿Qué pasó en la 3ª temporada?

Al final de la segunda temporada, se reveló que Neuman era una super que había utilizado sus poderes para hacer explotar un montón de cabezas en el Congreso. Hughie empezó la temporada trabajando para ella, cazando supes a la manera oficial con la amarga ayuda de Butcher, Frenchie y Kimiko.

En el primer episodio se produjo el momento más espantoso de la serie hasta la fecha: Termite (la versión de Ant-Man en la serie) se mete en el pene de su novio, estornuda y lo hace estallar, dejando sus entrañas cayendo al suelo desde la cama.

Maeve ha estado ayudando encubiertamente a Butcher a espaldas de Vought y le suministra el Compuesto V temporal, otorgándole superpoderes; en concreto, visión láser y superfuerza. Ella le dice que investigue la muerte de Soldier Boy y Payback, ya que puede conducir a un arma que puede matar a Homelander.

Prime Video

Al enterarse de que Neuman es un supe, que además traiciona a Stan Edgar (Giancarlo Esposito) y cede el control de Vought a Homelander, Hughie vuelve con Butcher y el antiguo equipo se reúne de nuevo para un trabajo en Rusia. Allí descubren al Soldier Boy vivo y no tan bien, que suelta una enorme explosión radiactiva que deja a Kimiko sin poderes.

Ah, y Hughie toma el Compuesto V y adquiere la capacidad de teletransportarse. Starlight lo desaprueba rotundamente y le suplica que deje de hacerlo, pero Hughie sigue tomándolo, dejando su relación en el aire por el momento.

En contra de los deseos de MM -que quiere vengarse de que Soldier Boy matara a su abuelo lanzando un coche contra su apartamento-, The Boys se alían con Soldier Boy para ayudar a localizar a los ex Supes de Payback que le traicionaron. A cambio, promete matar a Homelander.

Prime Video

Homelander no deja de hacer de las suyas

Mientras tanto, Homelander no ha dejado de descarrilar desde el primer episodio. Después de que se descubriera que Stormfront era nazi, se ve inmerso en una pesadilla de relaciones públicas, que no hace más que agravarse cuando Stormfront se suicida mordiéndose la lengua horas antes de su especial de cumpleaños.

Sin embargo, las cosas mejoran: Homelander aprovecha el tiempo de emisión de sus fiestas para despotricar contra la extrema derecha, lo que hace que sus índices de audiencia suban como la espuma. También está el asunto de Starlight, cuyos altos índices de audiencia la han obligado a entablar una falsa relación con Homelander, enfermizamente apodada “Homelight”.

En el episodio 6, la serie llega al esperado Herogasmo, una orgía de superhéroes que dura todo un fin de semana. Dejando a un lado el tema nsfw, también se convierte en el escenario de una de las mayores peleas de superhéroes llevadas a la pantalla: Soldier Boy, Butcher y Hughie contra Homelander. Sorprendentemente, Homelander pierde, pero consigue escapar rápidamente.

En el episodio 7, Starlight pasa desapercibida tras haber atacado a Homelander en una retransmisión en directo y haber dimitido públicamente de Los Siete. Vacilante, ayuda a Kimiko sacando su Compuesto V de la torre para que pueda recuperar sus poderes tras la explosión de Soldier Boy.

Mientras Soldier Boy, Butcher y Hughie dan caza a Mindstorm, conocemos más detalles sobre el pasado de Black Noir. Mientras formaba parte del equipo Payback, sufrió duras palizas y abusos por parte de Soldier Boy, y otros Supes empezaron a resentirse con él.

Recapitulando la tercera temporada

Durante una misión en Nicaragua -transmitida a los espectadores a través de un flashback de dibujos animados- también descubrimos que Stan Edgar dio a Black Noir la orden de matar a Soldier Boy para hacer sitio a Homelander. Durante la trifulca que siguió, Soldier Boy le golpeó tan salvajemente que le dejó media cara derretida y el cráneo reventado en pedazos.

Sin embargo, los últimos minutos son los más impactantes: Soldier Boy llama a Homelander y le revela que es su padre.

En el final, Homelander visita a Ryan y apela a su soledad, prometiendo cuidar siempre de él. Mientras tanto, Soldier Boy se debate entre su reciente revelación y Butcher intenta convencerle de que siga matando a Homelander.

Black Noir regresa a la Torre Vought y se reconcilia con Homelander, sólo para que éste le arranque las entrañas poco después al enterarse de que sabía lo de Soldier Boy desde el principio.

Todos se reúnen en la torre, donde se produce una pelea entre Butcher y Soldier Boy, después de que éste intente matar a Ryan. Esto marca una breve alianza entre Butcher y Homelander, aunque este último se enzarza en una pelea con Maeve.

Mientras tanto, Starlight se une a The Boys después de que Butcher se recupere de usar V temporal, aunque le informan de que le queda menos de un año y medio de vida.

Cuando el episodio está a punto de terminar, Homelander desciende sobre sus seguidores y les presenta a Ryan. Cuando un fan de Starlight grita “fascista” a Homelander, éste le vuela la cabeza delante de todos, y es recibido con vítores, lo que dibuja una escalofriante sonrisa en el rostro de Ryan.

Las temporadas 1 a 3 de The Boys y Gen V ya están disponibles en Prime Video.

