Gen V Temporada 2: Todo lo que sabemos

La temporada 2 de Gen V está a puntito de estrenarse, y te traemos todo lo que tienes que saber al respecto como los nuevos súper, los giros que daría la trama y mucho más.

Gen V amplió el universo de la serie de The Boys con la Universidad de Godolkin, la principal universidad de Vought para los prometedores súpers destinados a una carrera en la actuación, la lucha contra el crimen, o para los pocos afortunados, un lugar en Los Siete junto a Homelander y compañía.

Después del increíble final de temporada de Gen V y la temporada 4 de The Boys sucediéndose, esto es todo lo que estaría fraguándose para nosotros.

¿Hay fecha de estreno para la temporada 2 de Gen V?

No, no hay fecha de estreno para la temporada 2 de Gen V ya que se ha retrasado tras la muerte del actor Chance Perdomo. El rodaje comenzó en mayo de 2024 y actualmente la serie está en producción y todo apunta a que se estrenará en 2025.

En un principio la serie se iba a estrenar el 1 de abril de 2024. Sin embargo, tras las noticias sobre Perdomo, que interpretaba a Andre Anderson, la producción se retrasó a mayo de 2024. Esto es para dar al equipo de guionistas más tiempo para ajustar la trama para “honrar” a Perdomo.

“Toda la familia de Gen V está desolada por el repentino fallecimiento de Chance Perdomo. Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television extienden nuestros pésame y apoyo a la familia de Chance y a todos los que le querían en este difícil momento”, dijeron los estudios en un comunicado conjunto el 30 de marzo de 2024.

Reparto de la temporada 2 de Gen V

La gran mayoría del reparto repetirá en la temporada 2 de Gen V. Esto incluye a Jaz Sinclair como Marie Moreau y Lizze Broadway como Emma Meyer. Los miembros serán:

Jaz Sinclair como Marie Moreau

Lizze Broadway como Emma Meyer

Maddie Phillips como Cate Dunlap

London Thor como Jordan Li (versión mujer)

(versión mujer) Derek Luh como Jordan Li (versión hombre)

(versión hombre) Asa Germann como Sam

Hamish Linklater como Cipher

Hamish Linklater se ha incorporado como un nuevo personaje llamado Cipher, el nuevo decano de la Universidad de Godolkin.

Se suponía que Perdomo iba a aparecer en la temporada 2 de Gen V, pero el equipo creativo ha revelado que no va a cambiar su personaje ni contratar a un nuevo actor para interpretarlo. En un comunicado, el equipo de Gen V afirma que “respetarán su memoria” y ”honrarán a Chance y su legado” en la próxima temporada. En el comunicado se explica que se están tomando el tiempo necesario para reestructurar la trama y tener en cuenta la ausencia de Perdomo.

Del mismo modo, lo más seguro es que tengamos más cameos en Gen V de personajes que hemos visto en The Boys.

¿Cuál es la trama de la temporada 2 de Gen V?

Es probable que la temporada 2 de Gen V abandone el ambiente universitario ahora que el grupo está formado por prisioneros de Vought.

La temporada 1 terminó con la mayoría de los personajes cautivos. Aunque Marie y el resto del grupo no corren peligro inmediato, Vought tiene planes para ellos.

Lo más importante será averiguar cómo sobrevivió Marie a la rayo láser de Homelander, algo a lo que ni siquiera la mayoría de los súper podrían hacer. ¿Podría ser un peón en la guerra de The Boys para matar a Homelander de una vez por todas?

Asimismo, hay que recordar que Gen V no es un spinoff ajeno a la trama principal que vemos de Los Siete en The Boys.

Habrá que esperar para ver si Marie y sus compañeros de prisión son capaces de detener los planes de sus antiguos amigos. Sin embargo, el jefe de Amazon MGM Studios, Vernon Sanders, compartió con The Wrap que la segunda temporada iba a ser “bastante fuerte”.

PRIME VIDEO

¿Dónde puedo ver la temporada 2 de Gen V?

La temporada 2 de Gen V se estrenará también en Prime Video ya que la serie es exclusiva de dicha plataforma.

¿Hay tráiler de la serie?

No, al momento de escribir estas líneas todavía no hay ningún hay tráiler de la temporada 2 de Gen V, y probablemente no lo habrá hasta 2025.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para estar al día de todo lo que ocurre entre tus animes y videojuegos favoritos.