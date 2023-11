Thor 5: todo lo que sabemos

Acá te hablaremos de todo lo que sabemos hasta ahora de Thor 5, la posible próxima película de Marvel protagonizada por el Dios del Trueno. ¿Será que el proyecto seguirá su rumbo o no?, acá te hablaremos sobre las especulaciones más sonadas.

A pesar de recibir críticas mixtas, Thor: Amor y Trueno -la cuarta entrada en las películas de Thor del Universo Cinematográfico Marvel- tuvo un buen desempeño en la taquilla cuando se abrió paso a martillazos en los cines el año pasado.

De todas las películas de Thor, en Dexerto la situamos en segundo lugar, por detrás de Ragnarok, escribiendo: “Taika Waititi ofrece más de lo mismo con esta secuela… los chistes llegan con fuerza y rapidez, mientras que la acción se desarrolla a menudo a cámara lenta -con una partitura de rock clásico- convirtiéndola en otra explosión de diversión cargada de adrenalina”.

Aunque últimamente el MCU parece estar en crisis, con películas como Ant-Man 3 e Invasión Secreta que resultaron ser un fracaso comercial y de crítica, aún hay esperanza para el futuro del asgardiano favorito de muchos.. O eso es lo que creemos.

De todas formas, esto es lo que sabemos (hasta ahora) de Thor 5. Advertencia: Hay spoilers de Thor: Amor y Trueno.

¿Thor 5 se hará realidad o no?

En estos momentos, el MCU no ha dado luz verde a Thor 5, pero tanto Chris Hemsworth y Marvel han estado en conversaciones. Pero aún no hay nada concreto.

Según el insider DanielRPK, Thor 5 comenzó a desarrollarse en octubre de 2023, pero con un giro: supuestamente Taika Waititi no volverá a dirigir la película. No está claro a quién está mirando Marvel para hacer de director y si Waititi retomaría su papel de Korg en la quinta película de Thor.

En una entrevista con Inverse, Waititi confirmó que actualmente no está trabajando en Thor 5, ya que “necesitaba un descanso de eso“:

“Es un proceso muy agotador trabajar en estas películas durante dos años y medio y sin parar“, declaró.

De todas formas te vamos a estar informando en caso de que algo nuevo se sepa.

¿Hay fecha de lanzamiento confirmada para Thor 5?

Dado que Thor 5 aún no se ha confirmado, no hay fecha de estreno para la película.

Ahora mismo, Thor 5 no aparece en la lista de la Fase 5 o 6 del MCU, pero hay una serie de proyectos programados para 2025 y 2026 que actualmente no tienen título, así que existe una posibilidad de que algo se anuncie, pero ahora mismo no son más que especulaciones.

Mantendremos este espacio actualizado ante cualquier anuncio de fecha de estreno.

¿Cuál será el elenco de Thor 5?

Si se diera luz verde a Thor 5, sin duda volveríamos a ver a Chris Hemsworth como el Asgardiano que ya hemos visto en muchísimas películas.

También veríamos a Tessa Thompson como Valquiria y a Taika Waititi poniendo voz a Korg, ambos aliados clave del portador de la capa en la serie de películas.

Dado el final de Amor y trueno, es probable que el reparto de Thor 5 incluya también a la Sif de Jaimie Alexander y a la hija adoptiva de Thor, Love, interpretada por India Rose, la hija de Hemsworth en la vida real.

Y luego están las escenas de mitad y post-créditos, que mostrarían al Zeus de Russell Crowe y a Hércules interpretado por Brett Goldstein.

Marvel Studios

Hay dos grandes incógnitas en torno al reparto: si Nathalie Portman regresará y si Thor se reunirá con su hermano Loki, quien tuvo una segunda temporada de su propia serie.

También está la cuestión de si Hemsworth querría repetir su papel en una quinta película.

En junio, declaró a Entertainment Weekly: “No me gustaría seguir repitiendo el papel y llegar al punto en que la gente esté tan cansada que pongan los ojos en blanco cuando me vean en la pantalla como ese personaje“.

“Si el público quiere verlo, y si hay algo que creemos que es emocionante y divertido, entonces genial. Me ha encantado poder reinventar ese personaje unas cuantas veces (…) Todavía no tengo la respuesta, pero me encantaría intentar [averiguar] cómo podemos volver a hacerlo y mantenerlo un poco impredecible”.

Mantendremos este espacio actualizado sobre cualquier anuncio de casting.

¿Cuá será la trama de Thor 5?

Debido al hecho de que Thor 5 aún no se ha anunciado, no hay detalles oficiales de la trama en este momento, pero hay una serie de direcciones que la película podría tomar, con Waititi dando algunas pistas.

En la misma entrevista para Thor: Love and Thunder The Official Movie Special book, el cineasta destacó la “mitología de la que procede”, lo que significa que podríamos ver a Thor enfrentarse a “bestias, monstruos y alienígenas cada vez más extravagantes y locos“.

También hay que tener en cuenta la escena de mitad de los créditos, en la que Zeus envía a su hijo Hércules a matar a Thor. Esto podría abrir una nueva vía para la participación del panteón griego en el MCU.

Hércules, conocido por su fuerza y heroísmo, podría enfrentarse inicialmente a Thor, o con el tiempo, podrían encontrar puntos en común y formar equipo contra una amenaza mayor. Tal vez un villano de otro panteón se convierta en una amenaza, dando lugar a un choque de deidades a escala cósmica.

Al tratarse de una nueva entrada en el MCU, también podríamos ver más de Love, que es la última de su especie y podría luchar con su identidad.

Marvel Studios

Adoptada por Thor, ahora empuña el Rompetormentas, una poderosa arma con un importante legado. Su historia de madurez podría estar en el centro de Thor 5, explorando su lugar en el universo, sus poderes y su relación con Thor, que se convierte en su mentor y figura paterna.

Sea como fuere, Waititi parece decidido a introducir un nuevo enemigo, más poderoso que Hela, si Thor 5 recibe luz verde.

Mantendremos este espacio actualizado con cualquier anuncio sobre la trama. Mientras tanto, esta es la información de todo lo que se sabe hasta ahora de Thor 5.