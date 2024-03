Top 10 mangas que los fans quieren ver en anime

AnimeJapan reveló los resultados de su 7ª edición del “Ranking de manga que queremos ver animado”. Más de 100.000 aficionados participaron en la encuesta y eligieron el top 10 de mejores mangas que querían ver en anime.

La séptima edición del “Ranking de manga que queremos ver animado” se llevaron a cabo el pasado 1 de febrero hasta el 4 de marzo de 2024. En este, los fans eligieron los mangas que querían ver adaptados en animes, para eso votaron entre las 50 candidaturas más populares.

El título que encabeza la lista es Shinanontinoikuru de Hami Nakasora el cual fue publicado por Kadokawa. Este gira en torno a dos hermanos, Shinano e Ikuru, y su vida cotidiana a finales del periodo Showa y principios del Heisei.

Top 10 de mangas que los fans quieren ver adaptados en anime

A continuación, el segundo y tercer lugar se encuentran Syougakuseiemumotoemumi no kattekimamaraifu, de M-fujin, y Real Otaku Life, de Maron, centrada en un grupo de baile otaku.

I Think I Turned My Childhood Friend into a Girl, el popular manga BL de Azusa Banjou obtuvo el cuarto puesto. Este narra la historia de dos amigos de la infancia, Kenshirou y Hiura, cuya amistad empieza a difuminarse cuando Kenshirou maquilla a Hiura.

El manga de fantasía romántica Ugly Red-District Girl or the Ugly Duckling of the Entertainment District, de Naru Kariya, obtuvo muchos votos y se situó en la quinta posición, seguido del drama psicológico GL I Love Your Cruddy, de Manio en el sexto puesto.

El dueño del séptimo puesto es de lo más esperado. Una de las novedades de la Weekly Shounen Jump, Kagurabachi, de Takeru Hokazono, arrasó en el mundo del manga tras su publicación. Ha estado en la lista de los mangas más vistos en Manga Plus constantemente desde su debut.

Los tres últimos mangas que los aficionados quieren ver en animación son The Summer You Were There, de Yuama, Kindergarten Wars, de You Chiba, y Psyren, de Toshiaki Iwashiro, en ese orden.

Lista de mangas que los fans quieren ver en anime

Esta es la lista desglosada de los mangas que los fans quieren ver adaptados al anime de AnimeJapan:

Shinanonchi no Ikuru de Hami Nakasora Shogakusei Emamoto Emumi no Katte Kimama Life de Emujin RAB (Real Akiba Boys) no Nichijo Egaitemita de Maron I Think I Turned My Childhood Friend Into a Girl de Azusa Banjo Ugly Duckling of the Entertainment District de Naru Kariya Kitanai Kimi ga Ichiban Kawaii de Manio Hanasaki Kagurabachi de Takeru Hokazono The Summer You Were There de Yuama Kindergarten WARS de Yu Chiba PSYREN de Toshiaki Iwashiro

Muchos de los anteriores ganadores del “Ranking de manga que queremos ver animado” de AnimeJapan obtuvieron sus propias adaptaciones al anime. Por lo tanto, esperamos que exista una posibilidad de ver adaptaciones de estos mangas en la pantalla pequeña o añgún servicio de streaming en el futuro.