8 animes infravalorados y de culto que debes ver

Todos los aficionados al anime conocen series tan populares como Jujutsu Kaisen o Attack on Titan. Sin embargo, no todos los fans conocen algunas de las mejores series de anime clásicas de culto, así que aquí tienes las ocho mejores.

El género del anime es increíblemente amplio, con una plétora de series con historias únicas y animaciones atractivas. Series de larga duración como One Piece y Naruto han dominado el sector durante mucho tiempo.

Sin embargo, con el tiempo, algunas series estacionales como Attack on Titan, Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man se han convertido en un fenómeno mundial.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dicho esto, todavía hay varias franquicias de anime de la vieja escuela que han pasado desapercibidas para la comunidad (sorpresivamente). Sin embargo, siguen siendo seguidas por un grupo de aficionados, lo que las convierte en clásicos de culto.

1. Serial Experiments Lain

Empecemos la lista con una de las series de anime más raras que, además, nos ayuda a comprometernos con nuestra salud mental.

Serial Experiments Lain gira en torno a una niña de 14 años, Lain, que vive con su familia de clase media en los suburbios de Japón. Un día se entera de que sus compañeros de clase han recibido un misterioso correo electrónico de un compañero muerto. Sin embargo, las cosas dan un giro de terror cuando recibe el mismo e-mail en su ordenador y decide investigar el asunto.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dónde verla: Crunchyroll

2. Ghost in the Shell

Basado en un manga del mismo nombre, Ghost in the Shell es un anime de ambiente ciberpunk. Se estrenó en 1995, pero como el género era menos popular entonces, la película de anime fracasó en taquilla. Sin embargo, se convirtió en un clásico de culto cuando llegó al VHS. Desde ese momento, seguidores no han dejado de crecer.

La historia de Ghost in the Shell se desarrolla en un mundo en el que la gente utiliza tecnología cibernética para reemplazar partes de su cuerpo. Este avance también se traduce en un aumento de los índices de delincuencia en Japón. La película de anime sigue a un oficial de alta autoridad que debe encontrar a un misterioso hacker conocido como el Puppet Master para descubrir la causa de los crímenes.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dónde verla: Prime Video

3. Inuyasha

De Rumiko Takahashi, Inuyasha es una serie de anime que explora sutilmente la mitología japonesa. A diferencia de otras obras de Takahashi, Inuyasha presenta una temática mucho más oscura, con mucho derramamiento de sangre. Así que, si te gusta la violencia en el anime, éste es sin duda para ti.

Inuyasha está ambientada en la Era Sengoku y gira en torno a la protagonista principal, Kagome Higurashi, la reencarnación de una antigua sacerdotisa llamada Kiko. Tras caer en un pozo, es transportada a la Era Sengoku, donde conoce a Inuyasha, mitad demonio y mitad humano.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A pesar de ser una de las series de anime que popularizó el género Isekai en Estados Unidos, Inuyasha permaneció infravalorada durante años.

Dónde verla: Crunchyroll y Hulu

4. Mushi-shi

Aquí llega una serie antológica, que es una adaptación al anime del manga. La serie pertenece al género sobrenatural, así que si buscas un anime de terror, puedes darle una oportunidad.

La serie sigue a Mushi, la criatura que coexiste con la humanidad pero que no todo el mundo ve ni siente. De hecho, sólo algunas personas son conscientes de su existencia. Una de esas personas es nuestro protagonista, Ginko, conocido como Maestro Mushi. Eligió estudiar a los Mushi y ayudar a las personas afectadas por su presencia.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dónde verlo: Crunchyroll

5. Capitán Tsubasa

Captain Tsubasa, antes conocido como Súper Campeones, es uno de esos animes que motivaron a varias personas a practicar el fútbol como carrera. A pesar de ser un animanga popular durante algún tiempo, se perdió en algún punto del camino.

La Copa Mundial de la FIFA de 1978 inspiró al mangaka Yoichi Takahashi, y así fue como se le ocurrió la brillante narrativa de Capitán Tsubasa. La serie gira en torno a un niño de 11 años, Tsubasa, que siente un profundo amor por el fútbol y sueña con convertirse algún día en jugador profesional. Capitán Tsubasa ve cómo el chico lucha y se enfrenta a todos los retos que se interponen entre él y su mayor deseo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dónde verlo: Crunchyroll

6. Claymore

Claymore es una serie de fantasía oscura que gira en torno a la criatura sobrenatural Yoma, que tiene hambre de carne humana. Para luchar contra estas entidades, una misteriosa organización crea híbridos humanos de Yoma. Estas guerreras son las encargadas de erradicar la existencia de Yoma. Sin embargo, reciben un pago razonable por la tarea.

A pesar de tener una buena narrativa, Claymore siguió siendo menos conocida debido a un marketing no tan bueno. También podemos decir que la industria del manga y el anime está llena de series con narrativas tan singulares, pero las que carecen de una buena promoción suelen pasar desapercibidas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dónde verla: Crunchyroll

7. The Ancient Magus’ Bride

Mahō Tsukai no Yome, también conocida como The Ancient Magus’ Bride combina a la perfección temas sobrenaturales y de la vida cotidiana. La serie se publicó en una revista mensual en 2013 y se hizo popular por ser una mezcla de varios géneros. Cuenta la historia de una huérfana llamada Chise Hatori, que nunca es realmente aceptada por sus familiares ni por la sociedad.

Un día, decide venderse a alguien para poder tener al menos un lugar donde vivir. Sin embargo, quien la compra resulta ser una criatura humanoide. Tras conocer al ser sobrenatural, su vida cambia por completo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dónde verla: Crunchyroll

8. Yu Yu Hakusho

Se trata de un filme que ha recibido una adaptación en acción real, que llegará a Netflix muy pronto. Así que, si quieres comparar el próximo live-action con la fuente original, no te puedes perder este anime.

Como muchos otros títulos de la lista, Yu Yu Hakusho contiene elementos sobrenaturales que pueden provocar escalofríos. La serie gira en torno a un joven delincuente que se reencarna en un investigador de espíritus tras sufrir un accidente de tráfico.

Han pasado 20 años desde que Yu Yu Hakusho existiera; de hecho, no muchos de ustedes sabrán que, al igual que la serie Dragon Ball, también llegó inicialmente a Cartoon Network.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dónde verla: Crunchyroll

Y con esto finalizamos la lista. Estamos seguros de que, si no has visto ninguna de estas joyas de la animación japonesa, vas a disfrutar un montón ya que son clásicos de culto.