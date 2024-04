Estos son los 10 mangas más vendidos de la historia de Shonen Jump

La famosa revista semanal Shonen Jump de Japón reveló el top 10 de mangas más vendidos en su historia y acá te los vamos a compartir, capáz tu manga favorito esté ahí.

La revista de manga más popular de Japón es la Shonen Jump, la cual lleva activa desde el año 1968 y durante su trayectoria ha ido albergando a grandes joyas del género shonen. Con tantos años activos, no es para nada descabellada la amplia cantidad de best sellers que ha tenido.

Tras 56 años de historia, la revista reveló los que han sido sus 10 mangas más vendidos.

Mangas más vendidos de Weekly Shonen Jump

Este es el listado que ha compartido la famosa revista:

1. One Piece – 523.2 millones de tomos vendidos

2. Dragon Ball – 300 millones

3. Naruto – 250 millones.

4. Slam Dunk – 170 millones.

5. Kochikame – 157.2 millones.

6. Kimetsu no Yaiba – 150 millones.

7. Bleach – 130 millones.

8. Jojo's Bizarre Adventure – 120 millones.

9. The Fist of the North Star – 100 millones.

10. My Hero Academia – 100 millones.

Como puedes ver, en el número 10 está My Hero Academia de Kohei Horikoshi, el cual cruzó recientemente el umbral de los 100 millones de ventas, gracias a su constante popularidad en el fandom del anime.

El título que ocupa el número 9 también tiene el récord de 100 millones de ventas. Se trata del manga shonen clásico The Fist of the North Star, escrito por Buronson e ilustrado por Tetsuo Hara.

Jojo’s Bizarre Adventure, de Hirohiko Araki, ha vendido 120 millones de ejemplares y se ha hecho con el octavo puesto de la lista de mangas más vendidos de la Weekly Shonen Jump. El séptimo puesto de la lista lo ocupa Bleach, de Tite Kubo. Durante su publicación, Bleach fue considerada una de las tres grandes junto con sus contemporáneas Naruto y One Piece.

El manga de acción y fantasía Demon Slayer, de Koyoharu Gotouge, es uno de los grandes nombres del anime de género shonen moderno y el título más joven de la lista de los más vendidos de la Weekly Shonen Jump, con 150 millones de ejemplares vendidos.

El clásico manga de comedia Kochikame, de Osamu Akimoto, vendió más de 157 millones de copias y se sitúa en el número 5, tras otro clásico: el popular manga deportivo Slam Dunk, de Takehiko Inoue, que vendió 170 millones de copias.

En el número tres se encuentra Naruto, la obra maestra de Masashi Kishimoto, que vendió la asombrosa cifra de 250 millones de ejemplares en todo el mundo. El difunto mangaka Akira Toriyama allanó el camino a otros títulos shonen con su obra Dragon Ball, mega popular y definidora del género, que vendió 300 millones de ejemplares y dio inicio a una franquicia en constante crecimiento.

El manga que más ejemplares ha vendido en la historia de la Weekly Shonen Jump es nada más y nada menos que One Piece. La creación de Eiichiro Oda ha batido todo tipo de récords en sus 27 años de existencia y tiene garantizado batir más a medida que avance.

Desde su debut en la revista, One Piece ha batido el récord de ventas con 516.566.000 ejemplares, lo que lo convierte en el manga más vendido de la Weekly Shonen Jump.